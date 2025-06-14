14 Haziran 2025 TV yayın akışı! Bugün günün filmleri ve dizileri neler, hangi kanalda ne var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2025 13:20 - Güncelleme: 14 Haziran 2025 13:20 - Güncelleme:

14 Haziran 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi ve film izleyicisiyle bir araya geliyor. Gündüz ve gece kuşağında birbirinden eğlenceli ve farklı yapımlar izleyicileriyle buluşuyor. Özellikle Cumartesi günü televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak edilmeye başlandı. İşte, 14 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı...

Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı dizi, film ve program izleyicileriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bugün izleyicilerin karşısına çıkacak olan yapımlar merak edildiği için kanalların yayın akışları kontrol edilmeye başlandı. Türkiye’nin önde gelen kanallarından TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Now, Star TV yayın akışı listesi paylaşıldı. GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR? Bugün NON TV'de Çift Kişilik Oda, Star'da Uçak, Kanal D'de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de MasterChef Türkiye, TRT 1'de Gönüldağı ve ATV'de ise Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı saat 20.00'da başlayacaktır. TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:38 İstiklal Marşı 05:40 Beni Böyle Sev 07:40 Yedi Numara 09:35 Hayallerinin Peşinde 10:35 Yeşil Deniz 12:40 Mehmed: Fetihler Sultanı 16:25 3'Te 3 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Gönül Dağı 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı) 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı) 01:50 Teşkilat 04:10 Yeşil Deniz 05:40 Kapanış ATV YAYIN AKIŞI 06:00 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Nadide Hayat 12:30 Kardeşim Benim 2 14:40 Ay Lav Yu Tuu 16:40 Güven Bana 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı 22:40 Güven Bana 00:50 Can Borcu 03:30 Aldatmak KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Password 16:00 Eşref Rüya 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 23:15 Çember: Gün Doğmadan 01:15 Yargı 03:45 Müzik Arası 04:45 Poyraz Karayel SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 08:00 Vurun Kahpeye 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Aşıksın 14:45 Kızılcık Şerbeti 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 İntikam Kurşunu 01:30 Aşıksın 02:30 İntikam Kurşunu 04:00 Kızılcık Şerbeti NOW TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Kamera Arkası 12:00 Çift Kişilik Oda 15:00 Yasak Elma 16:15 Çift Kişilik Oda 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Çift Kişilik Oda 23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 02:00 Adım Farah 04:45 Kefaret 05:45 Karagül STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 İki Aile 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 09:00 Hanım Köylü 11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler 12:00 Sucu Kamil 13:45 Sahipsizler 16:30 Kocan Kadar Konuş 19:00 Star Haber 20:00 Uçak 22:15 Uçak 00:15 Sahipsizler 03:00 Tarkan: Güçlü Kahraman 04:15 Kaderimin Oyunu 05:30 Aramızda Kalsın TV8 YAYIN AKIŞI 07:45 Süper 1 Takım 08:00 Oynat Bakalım 08:45 Gençlik Rüzgarı 10:00 Gazete Magazin 15:45 Survivor Panorama 20:00 MasterChef Türkiye 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Gazete Magazin 04:30 Gençlik Rüzgarı 05:30 Dizi İlgili Haber Bugün televizyonda ne var? 13 Haziran TV yayın akışı ve programlar

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin