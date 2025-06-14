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14 Haziran 2025 TV yayın akışı! Bugün günün filmleri ve dizileri neler, hangi kanalda ne var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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14 Haziran 2025 TV yayın akışı! Bugün günün filmleri ve dizileri neler, hangi kanalda ne var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

14 Haziran 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi ve film izleyicisiyle bir araya geliyor. Gündüz ve gece kuşağında birbirinden eğlenceli ve farklı yapımlar izleyicileriyle buluşuyor. Özellikle Cumartesi günü televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak edilmeye başlandı. İşte, 14 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı...

Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı dizi, film ve program izleyicileriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bugün izleyicilerin karşısına çıkacak olan yapımlar merak edildiği için kanalların yayın akışları kontrol edilmeye başlandı.

Türkiye’nin önde gelen kanallarından TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Now, Star TV yayın akışı listesi paylaşıldı.

14 Haziran 2025 TV yayın akışı! Bugün günün filmleri ve dizileri neler, hangi kanalda ne var? - 1. Resim

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

Bugün NON TV'de Çift Kişilik Oda, Star'da Uçak, Kanal D'de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de MasterChef Türkiye, TRT 1'de Gönüldağı ve ATV'de ise Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı saat 20.00'da başlayacaktır.

14 Haziran 2025 TV yayın akışı! Bugün günün filmleri ve dizileri neler, hangi kanalda ne var? - 2. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı

05:40 Beni Böyle Sev

07:40 Yedi Numara

09:35 Hayallerinin Peşinde

10:35 Yeşil Deniz

12:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:25 3'Te 3

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)

01:50 Teşkilat

04:10 Yeşil Deniz

05:40 Kapanış

14 Haziran 2025 TV yayın akışı! Bugün günün filmleri ve dizileri neler, hangi kanalda ne var? - 3. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nadide Hayat

12:30 Kardeşim Benim 2

14:40 Ay Lav Yu Tuu

16:40 Güven Bana

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

22:40 Güven Bana

00:50 Can Borcu

03:30 Aldatmak

14 Haziran 2025 TV yayın akışı! Bugün günün filmleri ve dizileri neler, hangi kanalda ne var? - 4. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Password

16:00 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

23:15 Çember: Gün Doğmadan

01:15 Yargı

03:45 Müzik Arası

04:45 Poyraz Karayel

14 Haziran 2025 TV yayın akışı! Bugün günün filmleri ve dizileri neler, hangi kanalda ne var? - 5. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Vurun Kahpeye

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aşıksın

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İntikam Kurşunu

01:30 Aşıksın

02:30 İntikam Kurşunu

04:00 Kızılcık Şerbeti

14 Haziran 2025 TV yayın akışı! Bugün günün filmleri ve dizileri neler, hangi kanalda ne var? - 6. Resim

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

12:00 Çift Kişilik Oda

15:00 Yasak Elma

16:15 Çift Kişilik Oda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çift Kişilik Oda

23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

02:00 Adım Farah

04:45 Kefaret

05:45 Karagül

14 Haziran 2025 TV yayın akışı! Bugün günün filmleri ve dizileri neler, hangi kanalda ne var? - 7. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Sucu Kamil

13:45 Sahipsizler

16:30 Kocan Kadar Konuş

19:00 Star Haber

20:00 Uçak

22:15 Uçak

00:15 Sahipsizler

03:00 Tarkan: Güçlü Kahraman

04:15 Kaderimin Oyunu

05:30 Aramızda Kalsın

14 Haziran 2025 TV yayın akışı! Bugün günün filmleri ve dizileri neler, hangi kanalda ne var? - 8. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

15:45 Survivor Panorama

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

04:30 Gençlik Rüzgarı

05:30 Dizi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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