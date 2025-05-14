14 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam geldi mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2025 14:54 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 14:55 - Güncelleme:

Brent petrol ve döviz kuru arttıkça, akaryakıt fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da belli oldu. İşte güncel fiyatlar..

Küresel piyasalardaki inişler çıkışlar, döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını direkt etkiliyor. Özellikle son zamanlardaki vergi artışıyla beraber benzin ve motorin fiyatlarında indirim ya da zam gibi farklılıklar yaşanmaktadır. AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar da belli oldu. Benzine 1.50 TL zam yansıtıldı. Yarın ise motorine 1.30 TL zam yapılacağı tahmin edilmektedir. İSTANBUL AVRUPA YAKASI Benzin litre fiyatı: 46.79 TL Motorin litre fiyatı: 44.22 TL LPG litre fiyatı: 26.19 TL İSTANBUL ANADOLU YAKASI Benzin litre fiyatı: 46.65 TL Motorin litre fiyatı: 44.11 TL LPG litre fiyatı: 25.59 TL ANKARA Benzin litre fiyatı: 47.43 TL Motorin litre fiyatı: 45.05 TL LPG litre fiyatı: 26.09 TL İZMİR Benzin litre fiyatı: 47.77 TL Motorin litre fiyatı: 45.38 TL LPG litre fiyatı: 26.04 TL İlgili Haber Cebiniz yine yanacak! Akaryakıta zam geliyor mu? 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin