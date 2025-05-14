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14 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam geldi mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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14 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam geldi mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brent petrol ve döviz kuru arttıkça, akaryakıt fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da belli oldu. İşte güncel fiyatlar..

Küresel piyasalardaki inişler çıkışlar, döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını direkt etkiliyor. Özellikle son zamanlardaki vergi artışıyla beraber benzin ve motorin fiyatlarında indirim ya da zam gibi farklılıklar yaşanmaktadır.

14 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam geldi - 1. Resim

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar da belli oldu.

Benzine 1.50 TL zam yansıtıldı. Yarın ise motorine 1.30 TL zam yapılacağı tahmin edilmektedir.

14 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam geldi - 2. Resim

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.79 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

14 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam geldi - 3. Resim

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.65 TL

Motorin litre fiyatı: 44.11 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL

14 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam geldi - 4. Resim

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 47.43 TL

Motorin litre fiyatı: 45.05 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

14 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam geldi - 5. Resim

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.77 TL

Motorin litre fiyatı: 45.38 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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