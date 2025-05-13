Cebiniz yine yanacak! Akaryakıta zam geliyor mu? 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2025 09:54 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 09:54 - Güncelleme:

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 14 Mayıs Çarşamba günü yani yarın benzine 1.50 TL, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1.30 TL zam yapılması tahmin ediliyor.

Piyasalardaki değişimler ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını yukarı yönde çıkmasına neden oldu. ABD ve Çin arasındaki anlaşmanın ardından altın fiyatları düşmeye başlasa da küresel piyasalardaki dalgalanmalar bu seferde akaryakıt fiyatlarını etkiledi. AKARYAKITA ÇİFTE ZAM GELİYOR! Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. 14 Mayıs Çarşamba günü benzine 1.5 TL, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1.3 TL zam yapılması öngörülüyor. Küresel piyasalardaki belirsizlik, kurdaki artış ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı yöne tırmanmasını sağlıyor. 14 Mayıs 2024'te benzine 1.5 TL, 15 Mayıs'ta ise motorine 1.3 TL zam bekleniyor. İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 45.29 TL Motorin litre fiyatı: 44.22 TL LPG litre fiyatı: 26.19 TL İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 45.15 TL Motorin litre fiyatı: 44.11 TL LPG litre fiyatı: 25.59 TL İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 45.15 TL Motorin litre fiyatı: 44.11 TL LPG litre fiyatı: 25.59 TL ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 45.93 TL Motorin litre fiyatı: 45.05 TL LPG litre fiyatı: 26.09 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 46.27 TL Motorin litre fiyatı: 45.38 TL LPG litre fiyatı: 26.04 TL İlgili Haber Akaryakıta çifte zam! İşte benzin ve motorinin güncellenecek yeni fiyatları

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin