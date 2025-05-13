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Cebiniz yine yanacak! Akaryakıta zam geliyor mu? 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cebiniz yine yanacak! Akaryakıta zam geliyor mu? 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 14 Mayıs Çarşamba günü yani yarın benzine 1.50 TL, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1.30 TL zam yapılması tahmin ediliyor.

Piyasalardaki değişimler ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını yukarı yönde çıkmasına neden oldu.

ABD ve Çin arasındaki anlaşmanın ardından altın fiyatları düşmeye başlasa da küresel piyasalardaki dalgalanmalar bu seferde akaryakıt fiyatlarını etkiledi. 

Cebiniz yine yanacak! Akaryakıta zam geliyor mu? 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları - 1. Resim

AKARYAKITA ÇİFTE ZAM GELİYOR!

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. 14 Mayıs Çarşamba günü benzine 1.5 TL, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1.3 TL zam yapılması öngörülüyor.

Küresel piyasalardaki belirsizlik, kurdaki artış ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı yöne tırmanmasını sağlıyor. 14 Mayıs 2024'te benzine 1.5 TL, 15 Mayıs'ta ise motorine 1.3 TL zam bekleniyor.

Cebiniz yine yanacak! Akaryakıta zam geliyor mu? 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları - 2. Resim

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.29 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

Cebiniz yine yanacak! Akaryakıta zam geliyor mu? 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları - 3. Resim

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 44.11 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL

Cebiniz yine yanacak! Akaryakıta zam geliyor mu? 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları - 4. Resim

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 44.11 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.93 TL

Motorin litre fiyatı: 45.05 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.27 TL

Motorin litre fiyatı: 45.38 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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