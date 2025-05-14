Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eczacılık günü ne zaman? Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2025

Eczacılık günü ne zaman? Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eczacılık günü ne zaman? Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2025
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık alanının en büyük emekçilerinden biri olan eczacılar, 2025'te de Eczacılar Günü'nü kutluyor. 14 Mayıs mı yoksa 25 Eylül mü olduğu arama motorlarında sorgulatılırken, bu özel günde sevdiklerinize eczacılara olan minnettarlığınızı içten bir mesajla iletebilirsiniz. Eczacılık Günü ne zaman, 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? İşte Eczacılık Günü mesajları ve sözleri 2025!

Eczacılık Günü, sağlık sektörünün önemli bir parçası olan eczacıların çalışmalarını kutlamak ve mesleklerinin toplumdaki yerine vurgu yapmak için her sene büyük bir heyecanla bekleniyor.

2025 yılında da bu özel gün, eczacıların fedakarlıklarına duyulan saygıyı belirtmek için vatandaşlar tarafından kutlanacak.  Ancak, “Eczacılar Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?” sorusu kafalarda soru işareti oluşturmaya devam ediyor. 

14 Mayıs eczacılık günü ne zaman? Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2025 - 1. Resim

ECZACILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye’de Eczacılar Günü, 14 Mayıs 1839'da eczacılık eğitimin başlamasıyla beraber anlam kazanmıştır. Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de ilk eczacılık sınıfının açılmasıyla başlayan akademik eczacılık eğitiminin yıl dönümü olarak kutlanıyor.

Dünya genelinde ise 25 Eylül, 2009 yılında İstanbul’da alınan kararla Dünya Eczacılık Günü olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle Türkiye'de 14 Mayıs, ulusal düzeyde; 25 Eylül ise küresel ölçek eczacılık mesleğinin önemine dikkat çekile özel günler arasındadır. 

14 Mayıs eczacılık günü ne zaman? Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2025 - 2. Resim

2025 ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

“Sağlığımızın güvenilir elleri, eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun!”

“İlaca uzanan şefkatli ellerinizle hayatımıza dokunuyorsunuz. Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun!”

“Eczacılar, bilimin ve umudun temsilcileri! 2025 Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun!”

“Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan, her zaman yanımızda olan eczacılarımıza sonsuz teşekkürler. 14 Mayıs Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun, iyi ki varsınız!”

“Eczacılık, sadece ilaç değil, güven ve şifa dağıtan bir meslektir. Tüm eczacılarımızın 2025 Eczacılar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum!”

14 Mayıs eczacılık günü ne zaman? Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2025 - 3. Resim

“Sağlık sisteminin vazgeçilmez kahramanları, hastalarla bilim arasında köprü kuran eczacılarımıza minnettarız. Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun!”

“Sağlığımıza rehberlik eden eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü kutluyoruz! #EczacılarGünü2025”

“Eczacılar, toplum sağlığının ön saflarında yer alan gerçek kahramanlar! 2025 Eczacılar Günü kutlu olsun! #Eczacılık #14Mayıs”

“Şifa dağıtan ellerinizle hayatımıza dokunuyorsunuz. Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun! #EczacılarGünü”

14 Mayıs eczacılık günü ne zaman? Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2025 - 4. Resim

“Sağlığımızın görünmez kahramanları, eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun!” 

“Eczacılar, bilimin ve şefkatin buluştuğu noktadır. Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun!”

“Sağlığımızın koruyucuları, ilacın güvenilir rehberleri olan eczacılarımıza sonsuz teşekkürler. Gece gündüz demeden toplum sağlığı için çalışan tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun!” 

“Eczacılık, sadece ilaç değil, umut ve şifa dağıtan bir meslektir. Tüm eczacılarımızın Eczacılar Günü kutlu olsun!”

“Sağlığımıza rehberlik eden, her zaman güvenilir bilgi sunan eczacılarımızın Eczacılar Günü’nü kutluyorum! #EczacılarGünü #14Mayıs” 

“Eczacılar, toplum sağlığının ön saflarında yer alan gerçek kahramanlardır. Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun! #Eczacılık” 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sergen Yalçın sürprizi: Süper Lig'e geri mi dönüyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Depremde yıkılan bina oldu mu? Muğla'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - HaberlerDepremde yıkılan bina oldu mu? Muğla'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiMilan Bologna maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası finali şifresiz canlı yayın ve muhtemel ilk 11'ler netleşti! - HaberlerMilan Bologna maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası finali şifresiz canlı yayın ve muhtemel ilk 11'ler netleşti!Bugün yağmur var mı? Ankara, İstanbul, Antalya hava durumu - HaberlerBugün yağmur var mı? Ankara, İstanbul, Antalya hava durumuBugün maç var mı? Derbi tadında Çarşamba - HaberlerBugün maç var mı? Derbi tadında ÇarşambaTOKİ sosyal konut projesi ne oldu? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak? - HaberlerTOKİ sosyal konut projesi ne oldu? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatili erkene çekilecek beklentisi sürüyor! - HaberlerOkulların kapanmasına kaç gün kaldı? Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatili erkene çekilecek beklentisi sürüyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...