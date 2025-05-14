Eczacılık günü ne zaman? Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2025

Sağlık alanının en büyük emekçilerinden biri olan eczacılar, 2025'te de Eczacılar Günü'nü kutluyor. 14 Mayıs mı yoksa 25 Eylül mü olduğu arama motorlarında sorgulatılırken, bu özel günde sevdiklerinize eczacılara olan minnettarlığınızı içten bir mesajla iletebilirsiniz. Eczacılık Günü ne zaman, 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? İşte Eczacılık Günü mesajları ve sözleri 2025!

Eczacılık Günü, sağlık sektörünün önemli bir parçası olan eczacıların çalışmalarını kutlamak ve mesleklerinin toplumdaki yerine vurgu yapmak için her sene büyük bir heyecanla bekleniyor.

2025 yılında da bu özel gün, eczacıların fedakarlıklarına duyulan saygıyı belirtmek için vatandaşlar tarafından kutlanacak. Ancak, “Eczacılar Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?” sorusu kafalarda soru işareti oluşturmaya devam ediyor.

ECZACILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye’de Eczacılar Günü, 14 Mayıs 1839'da eczacılık eğitimin başlamasıyla beraber anlam kazanmıştır. Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de ilk eczacılık sınıfının açılmasıyla başlayan akademik eczacılık eğitiminin yıl dönümü olarak kutlanıyor.

Dünya genelinde ise 25 Eylül, 2009 yılında İstanbul’da alınan kararla Dünya Eczacılık Günü olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle Türkiye'de 14 Mayıs, ulusal düzeyde; 25 Eylül ise küresel ölçek eczacılık mesleğinin önemine dikkat çekile özel günler arasındadır.

2025 ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

“Sağlığımızın güvenilir elleri, eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun!”

“İlaca uzanan şefkatli ellerinizle hayatımıza dokunuyorsunuz. Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun!”

“Eczacılar, bilimin ve umudun temsilcileri! 2025 Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun!”

“Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan, her zaman yanımızda olan eczacılarımıza sonsuz teşekkürler. 14 Mayıs Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun, iyi ki varsınız!”

“Eczacılık, sadece ilaç değil, güven ve şifa dağıtan bir meslektir. Tüm eczacılarımızın 2025 Eczacılar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum!”

“Sağlık sisteminin vazgeçilmez kahramanları, hastalarla bilim arasında köprü kuran eczacılarımıza minnettarız. Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun!”

“Sağlığımıza rehberlik eden eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü kutluyoruz! #EczacılarGünü2025”

“Eczacılar, toplum sağlığının ön saflarında yer alan gerçek kahramanlar! 2025 Eczacılar Günü kutlu olsun! #Eczacılık #14Mayıs”

“Şifa dağıtan ellerinizle hayatımıza dokunuyorsunuz. Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun! #EczacılarGünü”

“Sağlığımızın görünmez kahramanları, eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun!”

“Eczacılar, bilimin ve şefkatin buluştuğu noktadır. Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun!”

“Sağlığımızın koruyucuları, ilacın güvenilir rehberleri olan eczacılarımıza sonsuz teşekkürler. Gece gündüz demeden toplum sağlığı için çalışan tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun!”

“Eczacılık, sadece ilaç değil, umut ve şifa dağıtan bir meslektir. Tüm eczacılarımızın Eczacılar Günü kutlu olsun!”

“Sağlığımıza rehberlik eden, her zaman güvenilir bilgi sunan eczacılarımızın Eczacılar Günü’nü kutluyorum! #EczacılarGünü #14Mayıs”

“Eczacılar, toplum sağlığının ön saflarında yer alan gerçek kahramanlardır. Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun! #Eczacılık”