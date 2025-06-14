15 Haziran Pazar Adana hava durumu gündeme geldi! Yarın Adana'da hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre 15 Haziran 2025 Pazar günü Adana hava durumu tahminlerini paylaştı. İşte Adana'da yarın için beklenen hava durumu tahmini...

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Hafta sonunun nasıl geçeceği merak konusu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Haziran (yarın) 2025 Pazartesi günü günlük havanın tahminini açıkladı. İşte Adana için beklenen hava durumu tahmini.

YARIN ADANA'DA HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

15 Haziran Pazar günü Adana'da sıcak ve nemli bir hava etkisini gösterirken bazı saatlerde gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

00.00 - 06.00 saatleri arasında hava parçalı bulutlu olacaktır. Sıcaklık ise 21-22 dereceye civarında seyir izlerken, nem oranı yüzde 94-95 seviyelerindedir. Ayrıca hafif rüzgar etkili olacaktır.

Sabah saatlerinde yani 06.00 ile 12.00 'da Adana'da yağış bekleniyor. Bu saatler arasında hafif yağmur görülürken sıcaklık 28 dereye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Nem oranı ise yüze 72'den yüzde 48'e düşeceği belirtildi.

Adana'da 12.00 ile 15.00 günün en yağışlı saatleridir. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 33 derece, hissedilen sıcaklık ise 37 dereye kadar çıkacağı öngörülüyor. Ayrıca rüzgarda zaman zaman etkisini arttırabilir.

15.00 ile 18.00 saatlerinde Adana'da yağış etkisini sürdürmeye devam edecektir. Sıcaklık 30 derece civarında kalacaktır. Nem oranı ise yüzde 61'e çıkacaktır. Bu noktada dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması tavsiye edilmektedir.

18.00 -24.00 saatlerinde Adana'da yağış yerini parçalı bir bulutlu havaya bırakacaktır. Hava serinlemeye başlarken sıcaklık 26 dereceye kadar düşecektir. Gece ise nem oranının yüzde 91 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

ADANA HAVA DURUMU

Adana'da gün boyunca rüzgar genellikle güneydoğu yönünden hafif esecektir. Özellikle öğle saatlerinde kısa süreli artışlar yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Adana'da 15 Haziran Pazar günü özellikle öğle ve ikindi saatlerinde ani sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenmektedir. Vatadaşların açık alanlarda olurken dikkat etmeleri ve tedbirli bir şekilde dışarı çıkmaları tavsiye edilmektedir.