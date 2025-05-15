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15 Mayıs 2025 Adana hava durumu! Adana'da hava bugün nasıl olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Mayıs 2025 Adana hava durumu! Adana&#039;da hava bugün nasıl olacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mayıs 2025 Adana hava durumu tahminleri hakkında bilgi verdi. Buna göre kentte hava sıcaklığı 24,5 °C iken çok bulutlu bir gün olacağı belirtildi.

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Haftanın kalan günlerinde sıcaklıklar gitgide arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mayıs (Bugün) 2025 Perşembe günü günlük havanın tahminini açıkladı. İşte Adana için beklenen hava durumu tahmini...

15 Mayıs 2025 Adana hava durumu! Adana'da hava bugün nasıl olacak? - 1. Resim

ADANA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs 2025 Perşembe günü yapılan son hava durumu tahminleri belli oldu. 

Buna hava sıcaklığı 15.00 saatlerinde 29°C olurken 18.00 saatleri itibarıyla 27 °C ardından 21.00'da 21 dereceye kadar düşecektir.

Parçalı bulutlu bir gün geçirecek olan Adana'da, termometre 29 dereceyi görecektir. Ayrıca nem % 58 - 94 aralığında olurken hissedilen sıcaklık 18 - 27°C'e kadar çıkacağı tahmin edilmektedir.

ADANA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Adana'da yarınki hava durumu ise; sabah saatlerinde parçalı bulutlu 31°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın sıcaklığı 29°C, akşam saatlerinde 21°C, gece ise 20°C olacağı tahmin ediliyor. 

Bu hafta Adana'da en yüksek sıcaklığının 29°C, en düşük sıcaklığın ise 14°C olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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