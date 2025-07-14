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15 Temmuz özel sektöre tatil mi? İşte özel sektör çalışma durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Temmuz özel sektöre tatil mi? İşte özel sektör çalışma durumu
Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, Tatil, Resmi Tatil, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye genelinde "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmi tatil kabul ediliyor. Bu nedenle özel sektör kurum ve kuruluşları çalışma durumunu merak etmeye başladı. 15 Temmuz özel sektöre tatil mi? İşte tüm ayrıntılar...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil kapsamındadır. 15 Temmuz tarihinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giröişti.

Peki, 15 Temmuz özel sektöre tatil mi? İşte çalışanların araştırdığı 15 Temmuz resmi tatil mi sorusu cevabı...

15 Temmuz özel sektöre tatil mi? İşte özel sektör çalışma durumu - 1. Resim

15 TEMMUZ ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir. Ancak15 Temmuz'da tatil yapma kararı veren firmalar, çalışanlarını izinli sayar. Çalışmaya karar veren firmalar ise resmi tatil ücretini ödemekle yükümlüdür.

15 Temmuz'da izin durumu çalışılan firmaya göre şekillenir. Eğer işveren çalıştırırsa, çalışanlara resmi tatil gün için ekstra mesai ücreti vermekle zorunludur. 

15 Temmuz özel sektöre tatil mi? İşte özel sektör çalışma durumu - 2. Resim

2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

Ramazan Bayramı

Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi

1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

Kurban Bayramı

Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba

1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe

2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma

3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi

4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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