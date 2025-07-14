15 Temmuz özel sektöre tatil mi? İşte özel sektör çalışma durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 22:15 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 22:15 - Güncelleme:

Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, Tatil, Resmi Tatil, Haber

15 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye genelinde "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmi tatil kabul ediliyor. Bu nedenle özel sektör kurum ve kuruluşları çalışma durumunu merak etmeye başladı. 15 Temmuz özel sektöre tatil mi? İşte tüm ayrıntılar...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil kapsamındadır. 15 Temmuz tarihinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giröişti. Peki, 15 Temmuz özel sektöre tatil mi? İşte çalışanların araştırdığı 15 Temmuz resmi tatil mi sorusu cevabı... 15 TEMMUZ ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir. Ancak15 Temmuz'da tatil yapma kararı veren firmalar, çalışanlarını izinli sayar. Çalışmaya karar veren firmalar ise resmi tatil ücretini ödemekle yükümlüdür. 15 Temmuz'da izin durumu çalışılan firmaya göre şekillenir. Eğer işveren çalıştırırsa, çalışanlara resmi tatil gün için ekstra mesai ücreti vermekle zorunludur. 2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı Kurban Bayramı Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba 1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe 2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma 3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi 4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi İlgili Haber 15 Temmuz'da bankalar açık mı? Bankada işlem yaptıracakları yakından ilgilendiriyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin