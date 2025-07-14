15 Temmuz'da belediyeler açık mı? Çalışma durumu araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 21:04 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 21:04 - Güncelleme:

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü, Türkiye'de her sene resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 2025 yılında 15 Temmuz Salı gününe denk gelmektedir. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de "15 Temmuz'da belediyeler açık mı? "sorusunun cevabıdır.

15 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye genelindeki tüm kamu kurumları kapalı olacaktır. Bu önemli gün resmi tatil kapsamında değerlendirildiğinden kaynaklı Belediyelerin çalışma durumu merak konusu oldu. 15 Temmuz Salı günü özel bankalar, kamu bankaları, valilikler kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, noterler hizmet vermeyecek. Peki, 15 Temmuz'da belediyeler açık mı? İşte cevabı... 15 TEMMUZ'DA BELEDİYELER AÇIK MI? 15 Temmuz 2025 Salı günü belediyeler de kapalı olacak. Bu önemli gün resmi tatil kapsamında değerlendirildiğinden dolayı, belediyelerde herhangi bir işlem yapılamayacaktır. Yarın belediyeler kapalı olduğu için vatandaşlar nüfus, ruhsat, emlak vergisi gibi işlemlerini gerçekleştiremeyecektir. BELEDİYE ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 yılı için belediyelerin çalışma saatleri, kamu kuruluşlarının belirlenen çalışma saatleri ile aynı şekildedir. Belediyelerde çalışma saatleri 09.00-12.00 / 13.00-17.00 arasıdır. Ancak, bazı istisna durumlarda çalışma saatlerinde değişebilir. ediyelerin tamamı hafta sonu ve resmi, dini bayramlarda hizmet vermemektedir. İlgili Haber 15 Temmuz nöbetçi noter açık mı? Noterlerin çalışma durumu merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin