15 Temmuz'da eczaneler tatil mi? İşte 15 Temmuz 2025 eczanelerin çalışma durumu

15 Temmuz'da eczaneler tatil mi? sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 15 Temmuz'da ilaç almak isteyenler, eczanelerin çalışma durumunu ve nöbet sistemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık sisteminde aksaklık yaşanmaması adına eczaneler nöbetçi olarak hizmet vermeye devam edecek.

Eczanelerin resmi tatilde çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz'da hastanelerde poliklinikler resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Ancak acil servisler 7/24 faaliyetine devam etmektedir.

Bu nedenle eczaneler de nöbet sisteminde çalışmaya devam ediyor. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler açık mı? İşte, 15 Temmuz 2025 eczanelerin çalışma durumu.

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz 2025 Salı günü, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak resmi tatiller arasındadır. Bu nedenle 15 Temmuz'da eczaneler kapalı olacak.

Sağlık hizmetinin sekteye uğramamsı adına her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

15 TEMMUZ'DA NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz, resmi tatil kapsamında yer aldığı için eczaneler kapalı olacaktır. Resmi tatiller ve bayramlarda sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

15 Temmuz'da nöbetçi eczaneler açık olacaktır. Bu nedenle ilaç almak isteyen vatandaşlar nöbetçi eczanelere gitmelidir.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İl ve ilçe bazında nöbetçi nöbetçi eczane listesine ulaşmak için Türkiye Eczacılar Birliği'nin resmi sitesi ya da eczacılar odaların duyuruları takip edilebilir.

Ayrıca e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulaması yapılabilmektedir. E-Devlet'te arama bölümüne Nöbetçi Eczane Sorgulama yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz.