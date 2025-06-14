16 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler kesilecek mi? Başkent Elektrik duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2025 19:00 - Güncelleme: 14 Haziran 2025 19:00 - Güncelleme:

Başkent Elektrik tarafından yapılacak açıklamaya göre, 14 Haziran Cumartesi günü Ankara'nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Ankara'nın Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak gibi ilçelerinde yaşayan vatandaşlar yarın için elektrik kesintisini araştırmaya başladı. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi kentte yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İİşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler. 16 HAZİRAN 2025 ANKARA'DA ELEKTRİKLER KESİLECEK Mİ? Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 15 Haziran 2025 Pazar günü Ankara’nın çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulayacağını açıkladı. Şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceke elektrik kesintileri, kentin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesinti programına uygun olarak hazırlık yapmaları tavsiye ediliyor. 14 HAZİRAN CUMA ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala ilçesinin birçok mahallesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacaktır. 14 HAZİRAN 2025 ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA Tarih Saat Kesinti Nedeni Etkilenen Bölgeler 16 Haziran 2025 02:00 – 03:30 (Gece) Şebeke İyileştirme Çalışmaları Vatan, Emirhan, Çeşme, Bahçeli, Kazım Karabekir, Atatürk, İnönü, Cumhuriyet, Hürriyet, Mustafa Kemal, TOKİ, Boztepe, Zübeyde Hanım, Mevlana, Fevzi Çakmak, Girne, Adnan Menderes, Sincan ve civar mahalleler – (çok sayıda sokak ve küme ev etkilenmektedir) 16 Haziran 2025 09:00 – 17:00 Şebeke İyileştirme Çalışmaları Ahmetadil, Şemsettin Günaltay, Çankaya, Çayhane, Kemer, Küpe, Mahatma Gandi, Uğur Mumcu, İzci, Kürkçü, Ziaur Rahman, Nene Hatun, Şairler, Kuleli, Rabat, Kızkulesi, Reşit Galip, İlkadım, Kelebek, Hirfanlı, Beyaz Zambaklar ve çevresi 16 Haziran 2025 09:00 – 17:00 Şebeke İyileştirme Çalışmaları Avni Akyol, Dağ Evleri, Beynam Konakları, Beynam Çiftliği, Serhat Evleri, Kale Boğazı, Beynam 16 Haziran 2025 09:00 – 17:00 Şebeke İyileştirme Çalışmaları Avni Akyol, Yeniyapanşeyhli 1, 2 ve 3 16 Haziran 2025 09:30 – 17:00 Şebeke İyileştirme Çalışmaları Çevre Yolu, Yapracık Mah., Çiçektepe, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, Piyale Paşa, Atabey, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu ve bağlantılı numaralı sokaklar (4403, 4405, 4567, 4574 vb.) 16 Haziran 2025 09:30 – 17:30 Şebeke İyileştirme Çalışmaları Aşağı Gençali, Gençali, Karşıyaka 16 Haziran 2025 10:00 – 13:00 Şebeke İyileştirme Çalışmaları Emirler, Çimşit, Ahmetçayırı İlgili Haber İzmir GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama! 13 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin