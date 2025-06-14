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16 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler kesilecek mi? Başkent Elektrik duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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16 Haziran 2025 Ankara&#039;da elektrikler kesilecek mi? Başkent Elektrik duyurdu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkent Elektrik tarafından yapılacak açıklamaya göre, 14 Haziran Cumartesi günü Ankara'nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Ankara'nın Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak gibi ilçelerinde yaşayan vatandaşlar yarın için elektrik kesintisini araştırmaya başladı. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi kentte yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İİşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler.

16 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler kesilecek mi? Başkent Elektrik duyurdu - 1. Resim

16 HAZİRAN 2025 ANKARA'DA ELEKTRİKLER KESİLECEK Mİ?

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 15 Haziran 2025 Pazar günü Ankara’nın çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulayacağını açıkladı.

Şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceke elektrik kesintileri, kentin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesinti programına uygun olarak hazırlık yapmaları tavsiye ediliyor.

16 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler kesilecek mi? Başkent Elektrik duyurdu - 2. Resim

14 HAZİRAN CUMA ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala ilçesinin birçok mahallesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 HAZİRAN 2025 ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

TarihSaatKesinti NedeniEtkilenen Bölgeler
16 Haziran 202502:00 – 03:30 (Gece)Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıVatan, Emirhan, Çeşme, Bahçeli, Kazım Karabekir, Atatürk, İnönü, Cumhuriyet, Hürriyet, Mustafa Kemal, TOKİ, Boztepe, Zübeyde Hanım, Mevlana, Fevzi Çakmak, Girne, Adnan Menderes, Sincan ve civar mahalleler – (çok sayıda sokak ve küme ev etkilenmektedir)
16 Haziran 202509:00 – 17:00Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıAhmetadil, Şemsettin Günaltay, Çankaya, Çayhane, Kemer, Küpe, Mahatma Gandi, Uğur Mumcu, İzci, Kürkçü, Ziaur Rahman, Nene Hatun, Şairler, Kuleli, Rabat, Kızkulesi, Reşit Galip, İlkadım, Kelebek, Hirfanlı, Beyaz Zambaklar ve çevresi
16 Haziran 202509:00 – 17:00Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıAvni Akyol, Dağ Evleri, Beynam Konakları, Beynam Çiftliği, Serhat Evleri, Kale Boğazı, Beynam
16 Haziran 202509:00 – 17:00Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıAvni Akyol, Yeniyapanşeyhli 1, 2 ve 3
16 Haziran 202509:30 – 17:00Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıÇevre Yolu, Yapracık Mah., Çiçektepe, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, Piyale Paşa, Atabey, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu ve bağlantılı numaralı sokaklar (4403, 4405, 4567, 4574 vb.)
16 Haziran 202509:30 – 17:30Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıAşağı Gençali, Gençali, Karşıyaka
16 Haziran 202510:00 – 13:00Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEmirler, Çimşit, Ahmetçayırı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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