16 Mayıs 2025 Perşembe televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...

TV kanal yayın akışı listesi belli oldu. Her gün fazlı dizi, film ve yarışma programının yer aldığı Ulusal TV kanallarındaki yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor.

İzleyiciler TV kanal yayın akışı listelerini yakından takip etmeye başladı. Her gün farklı dizi, sinema filmi, yemek programı, gündüz kuşağı programları, Ana Haber Bültenleri izleyicilerle buluşuyor.

16 MAYIS 2024 PERŞEMBE TELEVİZYONDA NELER VAR?

Bu akşam TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Organize İşler adlı Türk sinema filmi, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, ATV'de Gizli Karargah adlı yabancı sinema filmi, TV8'de Survivor All Star-Gönüllüler, NOW TV'de Ailenin Şerefi adlı film TV'de ilk kez yayınlanıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.45 Hangimiz Sevmedik

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Bir Zamanlar İstanbul

00.15 Gazze'yi Görüyorum

00.45 Türk Sineması "Buğday Tanesi"

02.50 Teşkilat

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Organize İşler

22:30 Kurtuluş Son Durak

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 Sefirin Kızı

05:00 Aramızda Kalsın

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Bahar

02:30 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Gizli Karargah TV'de ilk / Yabancı Sinema

22:20 Çığlık 5 / Yabancı Sinema

00:30 Can Borcu

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat

10.45 Çağla Ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.45 Karagül

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20.00 Aile Şerefi

22.00 Leyla; Hayat… Aşk… Adalet...

23.45 Orta Sayfa

01.30 Adım Farah

03.45 Her Yerde Sen

06.00 Karagül

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz