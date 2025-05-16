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Haberler > Haberler > 16 Mayıs 2025 Perşembe televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...

16 Mayıs 2025 Perşembe televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
16 Mayıs 2025 Perşembe televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV kanal yayın akışı listesi belli oldu. Her gün fazlı dizi, film ve yarışma programının yer aldığı Ulusal TV kanallarındaki yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor.

İzleyiciler TV kanal yayın akışı listelerini yakından takip etmeye başladı. Her gün farklı dizi, sinema filmi, yemek programı, gündüz kuşağı programları, Ana Haber Bültenleri izleyicilerle buluşuyor.

16 Mayıs 2024 Perşembe televizyonda neler var?ı! TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi... - 1. Resim

16 MAYIS 2024 PERŞEMBE TELEVİZYONDA NELER VAR?

Bu akşam TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Organize İşler adlı Türk sinema filmi, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, ATV'de Gizli Karargah adlı yabancı sinema filmi, TV8'de Survivor All Star-Gönüllüler, NOW TV'de Ailenin Şerefi adlı film TV'de ilk kez yayınlanıyor. 

16 Mayıs 2024 Perşembe televizyonda neler var?ı! TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi... - 2. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 
05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 
06.45 Hangimiz Sevmedik 
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse 
13.15 Seksenler 
14.30 Teşkilat 
17.40 Lingo Türkiye 
19.00 Ana Haber 
19.55 İddiaların Aksine 
20.00 Bir Zamanlar İstanbul 
00.15 Gazze'yi Görüyorum 
00.45 Türk Sineması "Buğday Tanesi" 
02.50 Teşkilat 

16 Mayıs 2024 Perşembe televizyonda neler var?ı! TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi... - 3. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri 
09:00 Neler Oluyor Hayatta? 
11:00 Yaprak Dökümü 
13:30 Gelinim Mutfakta 
16:45 Arka Sokaklar 
18:30 Kanal D Ana Haber 
20:00 Arka Sokaklar 
00:15 Eşref Rüya 
02:45 Yargı 
04:45 Poyraz Karayel 

16 Mayıs 2024 Perşembe televizyonda neler var?ı! TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi... - 4. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken 
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer 
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 
16:15 Aramızda Kalsın 
19:00 Star Haber 
20:00 Organize İşler 
22:30 Kurtuluş Son Durak 
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 
02:30 Sefirin Kızı 
05:00 Aramızda Kalsın 

16 Mayıs 2024 Perşembe televizyonda neler var?ı! TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi... - 5. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah 
10:00 Kızılcık Şerbeti 
12:30 Gelin Evi 
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 
18:45 Show Ana Haber 
20:00 Kızılcık Şerbeti 
00:15 Bahar 
02:30 Siyah Kalp 
04:45 Kızılcık Şerbeti

16 Mayıs 2024 Perşembe televizyonda neler var?ı! TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi... - 6. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri 
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 
13:00 atv Gün Ortası 
14:00 Mutfak Bahane 
16:00 Esra Erol'da 
19:00 atv Ana Haber 
20:00 Gizli Karargah TV'de ilk / Yabancı Sinema 
22:20 Çığlık 5 / Yabancı Sinema 
00:30 Can Borcu 
03:00 Aldatmak 
05:50 Hercai 

16 Mayıs 2024 Perşembe televizyonda neler var?ı! TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi... - 7. Resim

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat
10.45 Çağla Ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma 
13.30 En Hamarat Benim
16.45 Karagül
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Aile Şerefi
22.00 Leyla; Hayat… Aşk… Adalet... 
23.45 Orta Sayfa
01.30 Adım Farah 
03.45 Her Yerde Sen
06.00 Karagül

16 Mayıs 2024 Perşembe televizyonda neler var?ı! TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi... - 8. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak 
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm 
08:30 Gel Konuşalım / Canlı 
10:55 Survivor Panorama / Canlı 
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm 
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm 
00:15 Survivor Ekstra / Canlı 
01:30 İşte Benim Stilim 
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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