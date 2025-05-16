16 Mayıs 2025 Perşembe televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...
TV kanal yayın akışı listesi belli oldu. Her gün fazlı dizi, film ve yarışma programının yer aldığı Ulusal TV kanallarındaki yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor.
İzleyiciler TV kanal yayın akışı listelerini yakından takip etmeye başladı. Her gün farklı dizi, sinema filmi, yemek programı, gündüz kuşağı programları, Ana Haber Bültenleri izleyicilerle buluşuyor.
16 MAYIS 2024 PERŞEMBE TELEVİZYONDA NELER VAR?
Bu akşam TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Organize İşler adlı Türk sinema filmi, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, ATV'de Gizli Karargah adlı yabancı sinema filmi, TV8'de Survivor All Star-Gönüllüler, NOW TV'de Ailenin Şerefi adlı film TV'de ilk kez yayınlanıyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.45 Hangimiz Sevmedik
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Bir Zamanlar İstanbul
00.15 Gazze'yi Görüyorum
00.45 Türk Sineması "Buğday Tanesi"
02.50 Teşkilat
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Organize İşler
22:30 Kurtuluş Son Durak
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
02:30 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gizli Karargah TV'de ilk / Yabancı Sinema
22:20 Çığlık 5 / Yabancı Sinema
00:30 Can Borcu
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat
10.45 Çağla Ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.45 Karagül
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Aile Şerefi
22.00 Leyla; Hayat… Aşk… Adalet...
23.45 Orta Sayfa
01.30 Adım Farah
03.45 Her Yerde Sen
06.00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz