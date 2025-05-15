Bugün televizyonda neler var? 15 Mayıs 2025 Perşembe Tv yayın akışı
Televizyon karşısına geçip günün yorgunluğunu atmak için tv yayın akışı merak ediliyor. Akşam saatlerini evden geçirmek isteyenler Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları arama motorlarında sorgulatıyor.
Televizyon severler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var, hangi diziler yayınlanacak" sorularına cevap aramaya başladı. 15 Mayıs 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar izleyicileriyle bir araya geliyor.
Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları belli oldu. Kanallar arasında favori programlarını kaçırmamak adına yayın akışını kontrol ediyor.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NE VAR?
Bu akşam ATV'de Arap Kadri, 19.00'da Kanal D Ana Haber, Show TV'de Hudutsuz Sevda 20.00'da Siyah Kalp, TRT 1'de Zor Ölüm ve TV8'de Survivor 2025 olacak.
15 MAYIS 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
02:30 Aldatmak
05:20 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Arap Kadri
22:20 Kiminle Evlendim
15 MAYIS 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Dizi
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
15 MAYIS 2025 PERŞEMBE NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
00:15 Hudutsuz Sevda
03:00 Adım Farah
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
15 MAYIS 2025 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Siyah Kalp
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:15 Bahar
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
15 MAYIS 2025 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
00:30 Dizi
02:30 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
15 MAYIS 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Zor Ölüm
15 MAYIS 2025 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025