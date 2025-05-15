Bugün televizyonda neler var? 15 Mayıs 2025 Perşembe Tv yayın akışı

Televizyon karşısına geçip günün yorgunluğunu atmak için tv yayın akışı merak ediliyor. Akşam saatlerini evden geçirmek isteyenler Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları arama motorlarında sorgulatıyor.

Televizyon severler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var, hangi diziler yayınlanacak" sorularına cevap aramaya başladı. 15 Mayıs 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar izleyicileriyle bir araya geliyor.

Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları belli oldu. Kanallar arasında favori programlarını kaçırmamak adına yayın akışını kontrol ediyor.

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NE VAR?

Bu akşam ATV'de Arap Kadri, 19.00'da Kanal D Ana Haber, Show TV'de Hudutsuz Sevda 20.00'da Siyah Kalp, TRT 1'de Zor Ölüm ve TV8'de Survivor 2025 olacak.

15 MAYIS 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

02:30 Aldatmak

05:20 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Arap Kadri

22:20 Kiminle Evlendim

15 MAYIS 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Dizi

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

15 MAYIS 2025 PERŞEMBE NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

00:15 Hudutsuz Sevda

03:00 Adım Farah

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

15 MAYIS 2025 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Siyah Kalp

02:45 Kızılcık Şerbeti

05:15 Bahar

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

15 MAYIS 2025 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

00:30 Dizi

02:30 Sefirin Kızı

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

15 MAYIS 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Zor Ölüm

15 MAYIS 2025 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025