Eşref Rüya Çiğdem kim, gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler
Eşref Rüya Komiser Çiğdem'i Büşra Develi oynuyor. Performansıyla dikkat çeken Develi'nin oynadığı diziler ve kariyeri merak ediliyor.
Kanal D'nin iddialı yapımı Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolleriyle dikkat çekiyor. Komiser Çiğdem karakterini oynayan Büşra Develi izleyicilerin radarına girdi.
BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?
25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te doğan Büşra Develi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünü tamamladı. Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol aldı.
2015'te uyarlama olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Selin karakteriyle tanındı. Ardından yer aldığı dizilerle adından söz ettirmeye devam etti.
EŞREF RÜYA ÇİĞDEM KİM, GERÇEK ADI NE?
Eşref Rüya dizisinin Komiser Çiğdem'ini Büşra Develi canlandırıyor. Eşref'i yakalama isteği onunla olan geçmişini de gün yüzüne çıkarıyor.
BÜŞRA DEVELİ OYNADIĞI DİZİLER
Televizyon dizileri
Tatlı Küçük Yalancılar – 2015
Tatlı İntikam – 2016
Mehmed: Bir Cihan Fatihi – 2018
Akıncı – 2021
Eşref Rüya – 2025
Dijital diziler
Fi – 2017–2018
Erkek Severse – 2022
Kasaba – Yakında
Benden İçeri – Yakında
Sinema:
Ayla – 2017
Bitmiş Aşklar Müzesi – 2017
Hadi Be Oğlum – 2018
Arada – 2018
Karakomik Filmler 2 – 2020