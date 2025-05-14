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Eşref Rüya Çiğdem kim, gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eşref Rüya Çiğdem kim, gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler
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Eşref Rüya Komiser Çiğdem'i Büşra Develi oynuyor. Performansıyla dikkat çeken Develi'nin oynadığı diziler ve kariyeri merak ediliyor.

Kanal D'nin iddialı yapımı Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolleriyle dikkat çekiyor. Komiser Çiğdem karakterini oynayan Büşra Develi izleyicilerin radarına girdi.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te doğan Büşra Develi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünü tamamladı. Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol aldı. 

Büşra Develi kimdir kaç yaşında

2015'te uyarlama olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Selin karakteriyle tanındı. Ardından yer aldığı dizilerle adından söz ettirmeye devam etti. 

EŞREF RÜYA ÇİĞDEM KİM, GERÇEK ADI NE?

Eşref Rüya dizisinin Komiser Çiğdem'ini Büşra Develi canlandırıyor. Eşref'i yakalama isteği onunla olan geçmişini de gün yüzüne çıkarıyor.

Eşref Rüya Çiğdem kim gerçek adı ne

BÜŞRA DEVELİ OYNADIĞI DİZİLER

Televizyon dizileri

Tatlı Küçük Yalancılar – 2015

Tatlı İntikam – 2016

Mehmed: Bir Cihan Fatihi – 2018

Akıncı – 2021

Eşref Rüya – 2025

Dijital diziler

Fi – 2017–2018

Erkek Severse – 2022

Kasaba – Yakında

Benden İçeri – Yakında

Büşra Develi oynadığı diziler

Sinema:

Ayla – 2017

Bitmiş Aşklar Müzesi – 2017

Hadi Be Oğlum – 2018

Arada – 2018

Karakomik Filmler 2 – 2020

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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