Eşref Rüya nerede yayınlanıyor, hangi platformda? Eşref Rüya yeni bölümlerin yayınlandığı platform belli oldu

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi görmeye devam ediyor. Her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yapım artık yayın politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Eşref Rüya nerede yayınlanıyor, hangi platformda, nereden izlenir, neden Youtube'da yok soruları ise gündemde.

EŞREF RÜYA NEREDE YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarında her Çarşamba saat 20.00’de yayınlanan “Eşref Rüya” dizisi, televizyon izleyicilerinden gördüğü yoğun ilginin ardından dijital platform yolculuğuna da adım attı. Dizinin yapımcısı Tims&B diziye olan ilgiyi daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturmak için yeni bir dağıtım modeli geliştirdi.

Dizinin yeni bölümleri televizyon yayınından hemen sonra yalnızca Amazon Prime Video üzerinden izlenebilecek.

EŞREF RÜYA HANGİ PLATFORMDA?

İlk dört bölümü hem Kanal D ekranlarında hem de dijital olarak YouTube ve Kanal D’nin internet sitesinde izleyicilere sunulan Eşref Rüya dizisi, beşinci bölüm itibarıyla yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanacak.

Yapım şirketi ile Prime Video arasında varılan özel anlaşma kapsamında, dizinin yeni bölümleri televizyon yayınından hemen sonra dijital platformun kütüphanesine ekleniyor.

EŞREF RÜYA 5. BÖLÜM NEDEN YOUTUBE'DA YOK?

Eşref Rüya dizisinin beşinci bölümünü YouTube'da arayan izleyiciler, platformda bu bölüme ulaşamıyor. İlk üç bölümüyle YouTube’da milyonlarca izlenme elde eden dizi ilk bölümde 23 milyonu aşan görüntüleme sayısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Tims&B diziye ait yeni bölümlerin sadece Prime Video’da yayınlanmasına karar verdi.

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EŞREF RÜYA NEREDEN İZLENİR?

Yeni yayın stratejisiyle birlikte Eşref Rüya dizisini takip etmek isteyen izleyiciler için izleme adresi değişmiş durumda. İlk dört bölümünü Kanal D ekranlarında izleyip ardından YouTube ya da kanalın resmi web sitesinden tekrar eden seyirciler, beşinci bölümle birlikte bu alışkanlıklarına veda ediyor.

Bundan böyle Eşref Rüya'nın yeni bölümleri her Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında ilk gösterimini yaptıktan sonra yalnızca Amazon Prime Video platformunda izleyicilere sunulacak.