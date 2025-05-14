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Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs Kuruluş Osman 192. bölüm tarihi sorgulanıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs Kuruluş Osman 192. bölüm tarihi sorgulanıyor!
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ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, her hafta Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yok gibi sorular ise gündemde yerini buldu. Kuruluş Osman 192. bölüm tarihi ise heyecanla araştırılıyor.

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?

ATV'nin en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman 14 Mayıs 2025 Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşamayacak. Bu hafta yayın akışında değişiklik yaşanacak. Kuruluş Osman dizisi bu akşam Ziraat Türkiye Kupası final maçına yer verileceği için ekrana gelmeyecek.

Kuruluş Osman’ın 192. bölümünün bu akşam yayınlanmaması, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Çarşamba akşamları geleneksel olarak ekranlara gelen dizinin yeni bölümü yerine, futbolseverler büyük ZTK final maçını takip edebilecek.

Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs Kuruluş Osman 192. bölüm tarihi sorgulanıyor! - 1. Resim

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman severlerin merakla beklediği yeni bölümün yayın tarihi sorgulanıyor. Kuruluş Osman 192. bölümün 21 Mayıs 2025 tarihinde ATV ekranlarında izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Her hafta olduğu gibi Burak Özçivit’in başrolünü üstlendiği dizinin yeni bölümünde Osman Bey’in mücadelesi kaldığı yerden devam edecek. Bu hafta dizinin yayınlanmaması nedeniyle takipçilerin gözleri 21 Mayıs’a çevrildi.

Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs Kuruluş Osman 192. bölüm tarihi sorgulanıyor! - 2. Resim

KURULUŞ OSMAN 192. BÖLÜM TARİHİ MERAK EDİLİYOR

Kuruluş Osman’ın 192. bölüm tarihi izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Bugün yayınlanmayan dizinin yeni bölümü, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü ATV ekranlarında izlenebilecek. Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından dizinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Kuruluş Osman'ın hayranları 21 Mayıs’taki yeni bölüm için sabırsızlanıyor.

Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs Kuruluş Osman 192. bölüm tarihi sorgulanıyor! - 3. Resim

14 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 19:45 Finale Doğru
  • 20:45 Galatasaray – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı
  • 22:50 Kupa Töreni
  • 23:30 Kuruluş Osman (Tekrar)
  • 02:30 Aldatmak
  • 05:20 Hercai

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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