Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs Kuruluş Osman 192. bölüm tarihi sorgulanıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2025 17:36 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 17:36 - Güncelleme:

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, her hafta Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yok gibi sorular ise gündemde yerini buldu. Kuruluş Osman 192. bölüm tarihi ise heyecanla araştırılıyor.

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI? ATV'nin en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman 14 Mayıs 2025 Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşamayacak. Bu hafta yayın akışında değişiklik yaşanacak. Kuruluş Osman dizisi bu akşam Ziraat Türkiye Kupası final maçına yer verileceği için ekrana gelmeyecek. Kuruluş Osman’ın 192. bölümünün bu akşam yayınlanmaması, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Çarşamba akşamları geleneksel olarak ekranlara gelen dizinin yeni bölümü yerine, futbolseverler büyük ZTK final maçını takip edebilecek. KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Kuruluş Osman severlerin merakla beklediği yeni bölümün yayın tarihi sorgulanıyor. Kuruluş Osman 192. bölümün 21 Mayıs 2025 tarihinde ATV ekranlarında izleyicilerle buluşması bekleniyor. Her hafta olduğu gibi Burak Özçivit’in başrolünü üstlendiği dizinin yeni bölümünde Osman Bey’in mücadelesi kaldığı yerden devam edecek. Bu hafta dizinin yayınlanmaması nedeniyle takipçilerin gözleri 21 Mayıs’a çevrildi. İlgili Haber Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti'nde hangi oyuncular diziden ayrılacak? KURULUŞ OSMAN 192. BÖLÜM TARİHİ MERAK EDİLİYOR Kuruluş Osman’ın 192. bölüm tarihi izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Bugün yayınlanmayan dizinin yeni bölümü, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü ATV ekranlarında izlenebilecek. Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından dizinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Kuruluş Osman'ın hayranları 21 Mayıs’taki yeni bölüm için sabırsızlanıyor. İlgili Haber Kral Kaybederse Kaşif ölecek mi? Kral Kaybederse 13. bölüm gelişmeleri izleyenleri şaşırttı 14 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Finale Doğru

20:45 Galatasaray – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı

22:50 Kupa Töreni

23:30 Kuruluş Osman (Tekrar)

02:30 Aldatmak

05:20 Hercai İlgili Haber Prens yeni sezon yayında! Prens 3. sezon 1. bölüm nereden izlenir, oyuncuları kimler?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan