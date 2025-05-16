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16 Mayıs 2025 maç programı! Bugün maç var mı? Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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16 Mayıs 2025 maç programı! Bugün maç var mı? Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Mayıs Cuma günü sporseverler tarafından en çok merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Özellikle bu akşam Suudi Arabistan Pro Lig mücadeleleri dikkat çekiyor. Maçı izlemek isteyenler " "Bu akşam kimin hangi takımın saat kaçta maçı var?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Bu akşam kimin hangi takımın saat kaçta maçı olduğu sporu yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. 16 Mayıs 2025 Portekiz - Premier Lig maçları ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları karşı karşıya kalacak.

16 Mayıs 2025 maç programı! Bugün maç var mı? Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? - 1. Resim

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ TAKIMIN KİMİN MAÇI VAR?

Bu akşam 21:30 'da Aston Villa - Tottenham maçı beIN Sports 2 ekranlarına gelirken 22:15'te Chelsea - Manchester United karşılaşması beIN Sports 3'te yayınlanacak. 

PREMİER LİG

21:30 Aston Villa - Tottenham (beIN Sports 2)

22:15 Chelsea - Manchester United (beIN Sports 3)

16 Mayıs 2025 maç programı! Bugün maç var mı? Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? - 2. Resim

PORTEKİZ - PREMİER LİG

21:00 Rio Ave - Gil Vicente

21:00 Famalicao - Casa Pia

SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

18:55 Al Fateh - Al Hilal Riyadh

19:40 Al Orubah - Al Khaleej

21:00 Al Nassr - Al Taawon

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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