16 Mayıs 2025 maç programı! Bugün maç var mı? Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2025 10:30 - Güncelleme: 16 Mayıs 2025 10:31 - Güncelleme:

16 Mayıs Cuma günü sporseverler tarafından en çok merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Özellikle bu akşam Suudi Arabistan Pro Lig mücadeleleri dikkat çekiyor. Maçı izlemek isteyenler " "Bu akşam kimin hangi takımın saat kaçta maçı var?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Bu akşam kimin hangi takımın saat kaçta maçı olduğu sporu yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. 16 Mayıs 2025 Portekiz - Premier Lig maçları ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları karşı karşıya kalacak. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ TAKIMIN KİMİN MAÇI VAR? Bu akşam 21:30 'da Aston Villa - Tottenham maçı beIN Sports 2 ekranlarına gelirken 22:15'te Chelsea - Manchester United karşılaşması beIN Sports 3'te yayınlanacak. PREMİER LİG 21:30 Aston Villa - Tottenham (beIN Sports 2) 22:15 Chelsea - Manchester United (beIN Sports 3) PORTEKİZ - PREMİER LİG 21:00 Rio Ave - Gil Vicente 21:00 Famalicao - Casa Pia SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG 18:55 Al Fateh - Al Hilal Riyadh 19:40 Al Orubah - Al Khaleej 21:00 Al Nassr - Al Taawon İlgili Haber Premier Ligde dev maç: Chelsea Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler, canlı yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin