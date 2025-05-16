16 Mayıs 2025 son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?

16 Mayıs 2025 Cuma günü deprem mi oldu? sorusu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak depremleri paylaştı.

Deprem haberleri ile ilgili araştırmalar son dakika hız kazandı... İstanbul depremi haberlerinin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi.

İstanbuldaki çok sayıda vatandaş "16 Mayıs Cuma deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" sorularına cevap arıyor. İşte tüm ayrıntılar...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

Türkiye'de vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusudur.

16 Mayıs 2025 sabah saatlerinden itibaren "İstanbul'da deprem oldu mu sorusu" yeniden gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara bakan birçok kişi, İstanbul'da sarsıntı hissedip hissedilmediğini araştırmaya başladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 16 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da kaydedilen yeni bir deprem bulunmuyor. Şu an için İstabul'da deprem olmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde, 13 Mayıs 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremler AFAD'ın resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini paylaşıyor.