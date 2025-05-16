Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Depremin öğrencileri makarnayla yarıştı! İnşaat yarışmasından renkli görüntüler

Depremin öğrencileri makarnayla yarıştı! İnşaat yarışmasından renkli görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmada dikkat çeken çalışmalara imza atıldı. Çubuk makarnadan köprü yapan öğrenciler dayanıklılık testinden geçirerek mühendislik becerilerini sergiledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen "Çubuk Makarna Köprü Yarışması 2025" renkli görüntülere sahne oldu.

Meslek yüksekokulu öğrencileri arasında gerçekleşen yarışmada, çubuk makarnalarla yapılan köprüler dayanıklılık testinden geçirildi.

Öğrenciler kendi tasarımlarını sergilerken, en sağlam köprüyü inşa etmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödüller takdim edildi.

Depremin öğrencileri makarnayla yarıştı! İnşaat yarışmasından renkli görüntüler - 1. Resim

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN HEMEN SONRASINDA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Programda konuşan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, federasyonun kuruluş sürecine ve inşaat sektörünün önemine dikkat çekti.

Esen, "DAİMFED Malatya şubesini kurarken 6 Şubat depremlerinin hemen sonrasında bilgi kirliliğini önlemek amacıyla mimar, mühendis, şehir plancısı, avukat ve akademisyenlerle bir araya gelerek bu oluşumu gerçekleştirdik. Kuruluş sürecinde en temel amacımız bilimin ve hukukun ışığında çalışmalar yürütmekti" dedi.

Depremin öğrencileri makarnayla yarıştı! İnşaat yarışmasından renkli görüntüler - 2. Resim

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Esen, "İnşaat sektörünün Türkiye açısından oldukça kritik olduğu bir dönemde mezun oluyorsunuz. Sahada elde edeceğiniz her gözlem, görsel hafızanızda mesleki gelişiminizi doğrudan etkileyecektir. Bugün boşta geçireceğiniz bir zamanda bile bir inşaatı gözlemlemeniz, yarın size büyük katkı sağlar" diye konuştu.

Kadircan Esen ayrıca geçmişte kendisinin de makarna köprü yarışmasına katıldığını belirterek, "2009 yılında bir Üniversitesi’nin düzenlediği çelik köprü yarışmasına katılmıştım. Bu yarışma bana takım çalışması, mühendislik disiplini ve proje yürütme açısından önemli katkılar sağladı. Bugün büyük ölçekli bir köprü projesinde çalışmak isteyen bir genç için bu tür portatif uygulamalar çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Depremin öğrencileri makarnayla yarıştı! İnşaat yarışmasından renkli görüntüler - 3. Resim

Depremin öğrencileri makarnayla yarıştı! İnşaat yarışmasından renkli görüntüler - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güzide Duran'ın eşi kim, neden boşanıyorlar? Uzun süreli evlilikte sürpriz krizTürkan Şoray'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı: "Derin üzüntü içerisindeyim"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Liselere yeni ders geldi! Not verilmeyecek - EğitimLiselere yeni ders geldi! Not verilmeyecekKarabük Üniversitesi: Sosyalfest’25 gençliği bilimle buluşturuyor - EğitimSosyalfest’25 gençliği bilimle buluşturuyorMEF’den türkiye’de bir ilk... Yapay zekâ merkezi firmalara yol gösterecek - EğitimYapay zekâ merkezi firmalara yol gösterecekGazetemizin gündeme getirdiği zorunlu eğitim tartışması sürüyor! Öneri havuzu kuruldu, binlerce görüş yağıyor - EğitimÖneri havuzu kuruldu, binlerce görüş yağıyorÖSYM sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı - EğitimSağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandıKPSS gitti, AGS geldi! Öğretmenlikte yeni dönem resmen başladı - EğitimÖğretmenlikte yeni dönem resmen başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...