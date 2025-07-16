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16 Temmuz resmi tatil mi, hastaneler ve bankalar açık mı? 2025 Resmi Tatil Takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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16 Temmuz resmi tatil mi, hastaneler ve bankalar açık mı? 2025 Resmi Tatil Takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde resmi törenler düzenlenirken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında kamu kurumlarının çalışma durumu geliyor. 2025 yılı resmi tatil takvimi doğrultusunda 16 Temmuz’un tatil ilan edilip edilmediği, bugün bankaların, noterlerin, hastanelerin, kargoların ve borsanın açık olup olmadığı araştırılıyor.

15 Temmuz’un ardından 16 Temmuz’un resmi tatil olup olmadığı merak konusu haline geldi. Peki, 16 Temmuz resmi tatil mi, hastaneler ve bankalar açık mı? 16 Temmuz'da eczaneler ve sağlık ocakları açık olacak mı?

16 Temmuz resmi tatil mi, hastaneler ve bankalar açık mı? 2025 Resmi Tatil Takvimi - 1. Resim

16 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

16 Temmuz 2025 Çarşamba günü resmi tatil değildir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün ardından kamu kurumları ve özel sektör normal çalışma düzenine dönüyor.

16 Temmuz resmi tatil mi, hastaneler ve bankalar açık mı? 2025 Resmi Tatil Takvimi - 2. Resim

16 TEMMUZ HASTANELER AÇIK MI?

16 Temmuz’da hastaneler tam kapasiteyle hizmet vermeye devam edecek. Poliklinikler, laboratuvarlar ve diğer birimler açık olacak.

16 Temmuz resmi tatil mi, hastaneler ve bankalar açık mı? 2025 Resmi Tatil Takvimi - 3. Resim

16 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar 16 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla normal mesai saatlerinde hizmet vermeye başlayacak. Tüm şubeler açık olacak.

16 Temmuz resmi tatil mi, hastaneler ve bankalar açık mı? 2025 Resmi Tatil Takvimi - 4. Resim

16 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte eczaneler 16 Temmuz’da açık olacak. Nöbetçi sistem dışında tüm eczaneler hizmet verecek.

16 Temmuz resmi tatil mi, hastaneler ve bankalar açık mı? 2025 Resmi Tatil Takvimi - 5. Resim

16 TEMMUZ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocakları 16 Temmuz’da rutin çalışma saatleriyle hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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