16 Temmuz resmi tatil mi, hastaneler ve bankalar açık mı? 2025 Resmi Tatil Takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 09:30 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 09:30 - Güncelleme:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde resmi törenler düzenlenirken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında kamu kurumlarının çalışma durumu geliyor. 2025 yılı resmi tatil takvimi doğrultusunda 16 Temmuz’un tatil ilan edilip edilmediği, bugün bankaların, noterlerin, hastanelerin, kargoların ve borsanın açık olup olmadığı araştırılıyor.

15 Temmuz’un ardından 16 Temmuz’un resmi tatil olup olmadığı merak konusu haline geldi. Peki, 16 Temmuz resmi tatil mi, hastaneler ve bankalar açık mı? 16 Temmuz'da eczaneler ve sağlık ocakları açık olacak mı? 16 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü resmi tatil değildir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün ardından kamu kurumları ve özel sektör normal çalışma düzenine dönüyor. 16 TEMMUZ HASTANELER AÇIK MI? 16 Temmuz’da hastaneler tam kapasiteyle hizmet vermeye devam edecek. Poliklinikler, laboratuvarlar ve diğer birimler açık olacak. 16 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI? Bankalar 16 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla normal mesai saatlerinde hizmet vermeye başlayacak. Tüm şubeler açık olacak. 16 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI? Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte eczaneler 16 Temmuz’da açık olacak. Nöbetçi sistem dışında tüm eczaneler hizmet verecek. İlgili Haber 15 Temmuz AVM'ler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor? Resmi tatillerde AVM çalışma saatleri gündemde 16 TEMMUZ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI? Aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocakları 16 Temmuz’da rutin çalışma saatleriyle hizmet vermeye devam edecek. İlgili Haber 15 Temmuz'da neden sela okunuyor, sela ne zaman saat kaçta okunacak? Selanın anlamı merak ediliyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan