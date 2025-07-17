17 Temmuz 2025 kesinti raporu: Instagram çöktü mü?

17 Temmuz Instagram çöktü mü? sorusu sosyal medya platformu erişim sorunu yaşayan birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. konuya ilişkin resmi açıklama yapılıp yapılamayacağı merak konusu oldu.

Instagram’a giriş yaparken zorlanan kullanıcılar, yaşadıkları bu sorunların kaynağını araştırmaya başladı. “Instagram çöktü mü, kapatıldı mı, erişim engeli mi geldi?” gibi sorular arama motorlarında araştırılmaya başladı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

24 saatlik Instagram erişim ve hata raporu paylaşıldı. Buna göre, son 24 saat içinde büyük çaplı bir sorun yaşanmamıştır.

Son 24 saat içerisinde kayda değer bir sorun bildirimi yapılmamıştır. Şu anda Instagram çökmemiştir. Kullanıcılar Instagram'a rahat bir şekilde erişebilmektedir.

İnstagram'a giriş yapamama sebebi kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir.