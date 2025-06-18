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18-19 Haziran Başakşehir elektrik kesintisi! Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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18-19 Haziran Başakşehir elektrik kesintisi! Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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18 Haziran Başakşehir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı ve kesinti gün boyu süreceği belirtildi. Peki, 18 Haziran günü İstanbul Başakşehir ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Başakşehir elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılmaya başlandı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 - 19 Haziran'da İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte Başakşehir için elektrik kesintisi listesi...

18-19 Haziran Başakşehir elektrik kesintisi! Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

18-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul'un Başakşehir ilçesinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İş ve Sağlık Güvenliği başta tutularak yapılan çalışmalar süresince vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi. Kesintiler, 18 Haziran'da 13.00 ve 15.00 saatleri arasıda, 19 Haziran'da ise saat 13.00 ve 15.00'da sona erecektir.

18-19 Haziran Başakşehir elektrik kesintisi! Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK SORGULAMA LİSTESİ

TarihSaatlerİlçeMahalleEtkilenen Cadde / Sokaklar (Örnekler)Kesinti Nedeni
18.06.202509:00 - 13:00BaşakşehirMerkez - AltınşehirÖrnek Sk, Şahintepe Mah 2205., 2209., 2211. Çıkmaz, Aşık Veysel, Barbaros Hayrettin, Kağan, Mevlana, Sıla, Zafer, İrem, Şifa Sk ve civarıBakım Çalışması - Önleyici Bakım
18.06.202512:00 - 15:00BaşakşehirMerkez - Güvercintepe1107., Ahmet Yesevi, Ayaz, Bucak, Cumhuriyet, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Orhangazi, Yıldırım, Şen Sk bölgeleriBakım Çalışması - Önleyici Bakım
19.06.202509:00 - 13:00BaşakşehirMerkez - Güvercintepe1120., 1124., Akdoğan, Beytepe, Göztepe, Kadife, Lütfü Kırdar, Orhangazi, Uğur Böceği, Çağlayan, Şentepe Sk bölgeleriBakım Çalışması - Önleyici Bakım
19.06.202512:00 - 15:00BaşakşehirMerkez - Ziya Gökalp2726., 2727., 2735., Akyol, Azim, Başkomutan, Egemen, Elvan, Güzelbağ, Hünkar, Karaca, Katip Çelebi, Seyit Onbaşı, Şenay Sk ve İnönü Mah Çilek Sk (Küçükçekmece)Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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