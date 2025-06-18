18-19 Haziran Başakşehir elektrik kesintisi! Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

18 Haziran Başakşehir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı ve kesinti gün boyu süreceği belirtildi. Peki, 18 Haziran günü İstanbul Başakşehir ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Başakşehir elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılmaya başlandı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 - 19 Haziran'da İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte Başakşehir için elektrik kesintisi listesi...

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

18-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul'un Başakşehir ilçesinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İş ve Sağlık Güvenliği başta tutularak yapılan çalışmalar süresince vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi. Kesintiler, 18 Haziran'da 13.00 ve 15.00 saatleri arasıda, 19 Haziran'da ise saat 13.00 ve 15.00'da sona erecektir.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK SORGULAMA LİSTESİ