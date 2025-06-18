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18 Haziran 2025 İzmir elektrik kesintisi! İzmir'in hangi ilçelerinde, saat kaçta kesinti olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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18 Haziran 2025 İzmir elektrik kesintisi! İzmir&#039;in hangi ilçelerinde, saat kaçta kesinti olacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

GEDİZ Elektrik’in planlı bakım çalışmaları kapsamında 18 Haziran 2025 tarihinde İzmir’in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte lesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler...

İzmir’de GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin planlı bakım çalışmaları sebebiyle 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yani bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Vatandaşlar, kesintinin hangi saatlerde ve hangi bölgelerde yaşanacağı konusunda sorgulama yapmaya başladı. İşte İzmir elektrik kesintisi detayları ve ilçelere göre kesinti saatleri…

18 Haziran 2025 İzmir elektrik kesintisi! İzmir'in hangi ilçelerinde, saat kaçta kesinti olacak? - 1. Resim

İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE, SAAT KAÇTA KESİNTİ OLACAK?

İzmir’de GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin planlı bakım çalışmaları kapsamında 18 Haziran 2025 tarihinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

18 Haziran 2025 tarihinde İzmir'in Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde planlı bakım çalışmaları sebebiyle belirli saat aralıklarında elektikler kesilecektir.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Planlı elektrik kesintileri listesi şu şekilde:

Kesinti IDSaatİl / İlçeMahalleEtkilenecek Bölgeler / SokaklarDurumKesinti Nedeni
338988510:00 - 13:00İzmir / DikiliKıratlı / Salihler / BahçeliKıratlı 3-4, Salihler 80.Yıl, Salihler 4-5-6-8-9-12/1, Cumhuriyet, Kurtuluş, İzmir-Çanakkale Yolu, EGE1 Danışman, Bahçeli 3-8-10-15-18-20-21-22-24-25-26-28-29, Atatürk, İstiklal, Vatan, Seher Koy YoluPlanlandıŞebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
339031209:00 - 17:00İzmir / FoçaKozbeyliBarbaros, Kozbeyli Küme Evleri, Kozbeyli Köyü, Köyü Yolu KümesiPlanlandıŞebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
339031809:00 - 17:00İzmir / FoçaKozbeyliKozbeyli Küme Evleri, Kıvılcım, Kemal AnadolPlanlandıŞebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
338911109:00 - 17:00İzmir / GüzelbahçeMustafa Kemal Paşa2137, 2140, 2142, 2144, 2145, 2146, 2148, 2156, 2158, 2160, 2162, 2168, 2170, 2206, 2349, 2730 Sk.; Mareşal Fevzi Çakmak, Mithat Ünal, 2436, 2131/1PlanlandıŞebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
338911309:00 - 17:00İzmir / GüzelbahçeKahramandere701-707-717-719-721-747-749-751-753-757-763-767-775-789-793-806-806/1, 830-831-842-844-866-868-872-898-900 Sk.; Ata Cd.; İzmir-Seferihisar YoluPlanlandıŞebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
338996410:00 - 12:00İzmir / KarabağlarKarabağlar5794. Sk.PlanlandıŞebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
338998010:00 - 16:00İzmir / Karabağlarİhsan Alyanak5037, 5024, 5021, 5020/3, 5019, 5014, 5011, 5010/1, 5010, 5001, 4998, 4996, 4995, 4994, 4993/1, 4993, 4992, 4991, 4978, 4976, 4974, 4973, 4972/1, 4972, 4971, 4970, 4969, 4960/1, 4957/2, 4957/1 Sk.PlanlandıŞebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
338998410:00 - 16:00İzmir / Karabağlarİhsan Alyanak5044/1, 5041, 5040, 5039, 5038, 5037, 5036, 5035, 5024, 5021, 5020/2, 5020, 5007, 5001, 4977, 4976, 4972/1 Sk.PlanlandıŞebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
339011110:00 - 16:00İzmir / KarşıyakaDemirköprü1671, 6179, 6180, 6182, 6189/2, 6190, 6190/1, 6190/2, 6190/3 Sk.; Şehit Pyd. Turabi Karagöz Sk.PlanlandıŞebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
339011310:00 - 16:00İzmir / KarşıyakaDemirköprü6180/1, 6181, 6189, 6189/1, 6190, 6190/3, 6190/4 Sk.; Şehit Pyd. Turabi Karagöz Sk.PlanlandıŞebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
339011510:00 - 16:00İzmir / KarşıyakaDemirköprü6180, 6180/1, 6180/3, 6186, 6187, 6188, 6190/3, 6190/4 Sk.; Şehit Pyd. Turabi Karagöz Sk.; Bestekar Yusuf NalkesenPlanlandıŞebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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