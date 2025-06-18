18 Haziran 2025 İzmir elektrik kesintisi! İzmir'in hangi ilçelerinde, saat kaçta kesinti olacak?

GEDİZ Elektrik’in planlı bakım çalışmaları kapsamında 18 Haziran 2025 tarihinde İzmir’in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte lesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler...

İzmir’de GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin planlı bakım çalışmaları sebebiyle 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yani bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Vatandaşlar, kesintinin hangi saatlerde ve hangi bölgelerde yaşanacağı konusunda sorgulama yapmaya başladı. İşte İzmir elektrik kesintisi detayları ve ilçelere göre kesinti saatleri…

İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE, SAAT KAÇTA KESİNTİ OLACAK?

İzmir’de GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin planlı bakım çalışmaları kapsamında 18 Haziran 2025 tarihinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

18 Haziran 2025 tarihinde İzmir'in Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde planlı bakım çalışmaları sebebiyle belirli saat aralıklarında elektikler kesilecektir.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Planlı elektrik kesintileri listesi şu şekilde: