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18-19 Haziran İstanbul Kadıköy su kesintisi listesi paylaşıldı! Kadıköy'de sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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18-19 Haziran İstanbul Kadıköy su kesintisi listesi paylaşıldı! Kadıköy&#039;de sular ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman biteceği konusunda araştırılma yapılmaktadır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18-19 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde hangi saat aralığında suların kesileceğini duyurdu. İşte İSKİ 18 Haziran İstanbul Kadıköy su kesintisi saatleri...

Kadıköy'de yaşanacak su kesintisi hakkında bilgiler paylaşıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar su kesintisinin ne zaman biteceği sorusuna cevap aramaya başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Kadıky'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

18-19 Haziran İstanbul Kadıköy su kesintisi listesi paylaşıldı! Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Kadıköy'ün Acıbadem, Hasanpaşa ve Rasimpaşa mahallelerinde içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza sebebiyle gün boyunca su kesintisi yaşanacaktır.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) , 150 mm çapındaki içme suyu hattında yaşanan arızanın giderilmesi için ekipler yoğun olarak çalışmaktadır. Ayrıca yapılan bilgilendirmeye göre, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 22.00 civarında tamamlanacağı tahmine diliyor.

İSKİ yatkilileri çalışma saatleri boyunca bölge sakinlerinden su tüketiminde tasarruflu davranması ve gerekli önemleri almaları konusunda çağrıda bulundu.

İSKİ KADIKÖY SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İlçeEtkilenen MahalleAçıklamaBaşlama TarihiTahmini Bitiş Tarihi
KadıköyRasimpaşa Mahallesiİçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası18/06/202518/06/2025 – 22:00 civarı
KadıköyHasanpaşa Mahallesiİçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası18/06/202518/06/2025 – 22:00 civarı
KadıköyAcıbadem Mahallesiİçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası18/06/202518/06/2025 – 22:00 civarı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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