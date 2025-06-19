19 Haziran 2025 Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru! Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe izleyicisi ile bir araya geliyor.

Birbirinden zorlayıcı ve dikkat çekici sorularıyla izleyicilerin ilgisini çeken bilgi yarışmasında bugün "Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?" sorusunun cevabı araştırıldı. Yarışmacı bahsi geçen sorunun cevabını bulması halinde 500 bin TL'yi kazanabilecek.

Soru: Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?

Cevap: B: Gümüş

A: Altın

B: Gümüş

C: Demir

D: Bakır

Gümüş , Altın, Demir ve Bakır arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip olanıdır. Sırasıyla bakır, altın ve alüminyum takip eder. Bu sebeple hassas elektroniklerde ve bazı özel iletken uygulamalarda bakır tercih edilir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYON VE 5 MİLYON KAZANAN KİŞİLER KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmasında şimdiye dek 1 milyon kazanan kişiler Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin'dir. 5 milyon kazanan kişi Berk Göktaş oldu.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılardır.