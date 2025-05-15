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19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi günü otobüs metro, vapur bedava mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi günü otobüs metro, vapur bedava mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu nedenle vatandaşlar 19 Mayıs İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? sorusuna cevap arıyor. Özellikle Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi ulaşım araçların ücretsiz olup olmayacağı arama motorlarında sorgulatılıyor. 

26 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber 19 Mayıs'ta bazı toplu taşıma hizmetlerinde ücret verilip verilmeyeceği belli oldu. 

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinde ücretsiz geçiş hakkının tanınıp tanınmayacağı da açıklığa kavuştu.

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi günü otobüs metro, vapur bedava mı? - 1. Resim

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil kapsamında yer aldığı için toplu ulaşım ücretsiz olacak. Vatandaşlar o gün herhangi bir ücret ödemeden İstanbul şehir içi toplu taşımayı kullanacak. 

1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsizdir. Yani, 19 Mayıs Pazartesi günü ulaşım bedava olacaktır.

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi günü otobüs metro, vapur bedava mı? - 2. Resim

HANGİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ ÜCRETSİZ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ulaşım ücretsiz sağlanacak.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı da ücretsiz ulaşımın olacağı günler arasında olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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