19 Temmuz uçuşlar iptal değil, sistem nedeniyle gecikmeler yaşanmakta! Bilet Check inleri için sitelerin uyarılarını takip edin
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Avusturya'dan gelen açıklamaya göre kitlesel BT kesintisi nedeniyle birçok sistemde sorun yaşanıyor. Bankalar, havayolları gibi şirketlerde meydana gelen aksamayla beraber uçuşlar iptal mi son dakika merak edilirken Türkiye'de uçuşlarda herhangi bir iptal duyurusu gelmedi.
Bugün dünya genelinde sistemlerin çökmesi sonucu birçok firmada sorun yaşanırken THY, biletleme ve rezervasyonda aksaklıkların çözülmeye çalışıldığını açıkladı.
TÜRKİYE'DE UÇUŞLAR İPTAL Mİ SON DAKİKA?
19 Temmuz günü sabah saatlerinde başlayan sistemsel sorunların ardından uçuşlarda da aksama yaşandı.
Yaşanan sorun nedeniyle Amerikan Havayolları şirketi uçuşları durdururken İspanya'da da sorun yaşanıyor. Lufthansa'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle oldu: "Şu anda profil ve rezervasyon alma işlevselliği sınırlı olabilir. Bir çözüm üzerinde çalışıyoruz"
Govia Thameslink Railway ise 4 tren hattında iptal olabileceği konusunda açıklama yaptı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi