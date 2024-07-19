19 Temmuz uçuşlar iptal değil, sistem nedeniyle gecikmeler yaşanmakta! Bilet Check inleri için sitelerin uyarılarını takip edin

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2024 11:29 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 11:34 - Güncelleme:

Thy, Uçuş Iptali, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Avusturya'dan gelen açıklamaya göre kitlesel BT kesintisi nedeniyle birçok sistemde sorun yaşanıyor. Bankalar, havayolları gibi şirketlerde meydana gelen aksamayla beraber uçuşlar iptal mi son dakika merak edilirken Türkiye'de uçuşlarda herhangi bir iptal duyurusu gelmedi.