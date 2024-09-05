200 personel alımı yapan Dışişleri Bakanlığı'na nasıl başvuru yapılır?

Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılında KPSS şartı aramaksızın yazılı ve sözlü sınavla 200 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça, Sırpça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca, Yunanca, Ermenice ve İbranice dillerinde yetkin adaylar arıyor. Peki, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte Dışişleri Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar

Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 09:00'da başlayacak ve 10 Eylül 2024 Salı günü saat 14:00'te sona erecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. Adaylar, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İŞE ALIM SINAVI NE ZAMAN?

Başvuru sürecinin ardından adaylar, 28 Eylül 2024 tarihinde Ankara’da düzenlenecek yazılı sınava katılacaklar. Yazılı sınav üç bölümden oluşacak:

Yabancı Dilde Kompozisyon

Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

Türkçe Kompozisyon

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav aşamalarına katılmaya hak kazanacak.

SINAVI GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ?

Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için adayların her bir bölümden en az 60 puan alması ve tüm bölümlerin aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. Ek olarak, adaylar YDS/e-YDS gibi sınavlardan aldıkları yabancı dil puanlarına göre ilave puan kazanma imkânına sahip olacaklar.

SÖZLÜ SINAVDA NE İSTENİYOR?

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınavda adayların:

Dışişleri Bakanlığı'nın görevlerine uygun alan bilgisi

Analiz ve muhakeme yeteneği

Temsil kabiliyeti

Türkçe ve yabancı dildeki ifade yeteneği

Gibi yetkinlikleri değerlendirilecektir. Sözlü sınavdan başarılı olmak için en az 70 puan alınması gerekmektedir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NE 2024?

Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvurusunda bulunabilmek için adayların şu koşulları taşıması gerekmektedir:

T.C. vatandaşı olmak. 01.01.2024 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar). En az dört yıllık lisans eğitimi mezunu olmak. (Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, hukuk, iktisat gibi bölümlerden mezun olan adaylar önceliklidir.) YDS/e-YDS’den gerekli puanları almak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Yazılı sınav sonuçları, Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformu’nda açıklanacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar e-posta yoluyla bilgilendirilecek.