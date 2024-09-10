2024 KPSS ön lisans sonuçları 20 Eylül Cuma günü açıklanacak

KPSS ön lisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. 2024 KPSS için ön lisans sınavına giren adaylar sonuçların açıklanması ile beraber tercih tarihlerini de iple çekiyor.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor.

1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından, yüz binlerce önlisans mezunu adayın gözü ÖSYM’nin açıklayacağı sonuç takvimine çevrildi.

Özellikle kamu sektöründe istihdam edilmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından duyuruldu.

2024 yılı KPSS önlisans sınavına katılan adaylar, sonuçlarını 20 Eylül 2024 Cuma günü öğrenebilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar kamu kurumlarında çalışma fırsatı elde etmek için gerekli puanları alıp almadıklarını kontrol edecekler.

Sınav sonuçları ÖSYM’nin belirlediği takvime göre açıklanacak ve adaylar bu tarihte internet üzerinden sonuçlarına ulaşabilecekler.

KPSS ÖNLİSANS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS önlisans sınavına başvuruda bulunabilmek için adayların karşılaması gereken bazı temel gereklilikler bulunmaktadır. Türkiye'deki veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı üniversitelerinden iki yıllık önlisans diplomasına sahip olan bireyler bu sınava katılabilirler.

Öte yandan bu programlardan henüz mezun olmamış ancak mezun olabilecek durumda olan adaylar da sınava başvurabilirler. KPSS önlisans sınavına başvurabilmek için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

KPSS ÖNLİSANS SINAVINDAN KAÇ NET YAPILMALI?

KPSS önlisans sınavında genel olarak, kamu kurumlarının ilan ettiği pozisyonlara atanabilmek için adayların en az 70 puan alması beklenmektedir.

Bu puanı elde edebilmek için ise adayların sınavda 40-45 arasında doğru cevap yapmaları gerekmektedir.

2 YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARININ ÇALIŞABİLECEĞİ KADROLAR

KPSS önlisans sınavını başarıyla geçen adaylar, devlet kurumlarında çeşitli pozisyonlarda çalışma imkanı elde ederler.

İki yıllık önlisans mezunlarının KPSS sınavı ile atanabilecekleri bazı devlet kurumları ve pozisyonlar ise şunlardır;

Adalet Bakanlığı: Yazı işleri, memur, zabıt katibi gibi kadrolar

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Destek personeli, memur

İçişleri Bakanlığı: Zabıt katibi, sekreter

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.: Büro memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Sağlık Bakanlığı: Destek personeli, hizmetli

Devlet Demiryolları: Memur, destek personeli

Milli Eğitim Bakanlığı: Büro memuru, danışma memuru

Posta ve Telgraf Teşkilatı: Memur, hizmetli

Devlet Hastaneleri: Sağlık personeli, hizmetli

Sosyal Güvenlik Kurumu: Büro memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Aile Sağlığı Merkezleri: Sağlık memuru, destek personeli

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Büro memuru, yazı işleri

Devlet Üniversiteleri: Sekreter, hizmetli

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Memur, destek personeli

Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları: Büro memuru, danışma memuru

Tarım ve Orman Bakanlığı: Memur, destek personeli

Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri: Belediye memuru, hizmetli

Adliye: Zabıt katibi, memur

Belediye İktisadi Teşebbüsleri: Memur, hizmetli

Cezaevi: İnfaz koruma memuru, destek personeli

Emniyet Genel Müdürlüğü: Zabıta, destek personeli

Gelir İdaresi Başkanlığı: Büro memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Jandarma Genel Komutanlığı: Destek personeli, memur

Maliye Bakanlığı: Memur, büro personeli