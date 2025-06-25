2025 Adli tatiline geri sayım: Mahkemeler ne zaman tatile girecek?

Haziran ayının sonlarına doğru girilirken adli tatil başlama tarihi de birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki 2025 yılında mahkemeler ne zaman tatile girecek? İşte tüm detaylar...

Meclis ne zaman adli tatile girecek sorusu Haziran ayının sonlarına doğru yeniden gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için önemli kararlar alınır.

Mahkemelerde işlemleri olan vatandaşlar adli tatilinin başlayacağı tarih hakkında araştırma yapmaya başladı. Adli tatil döneminde ise bazı davalar dışında yargılama işlemine ara verilir. Adli tatilde duruşmalar yapılmaz. Bu nedenle adliyede işlemleri olan vatandaşlar 2025 adli tatil ne zaman başlayacak? sorusuna cevap aramaya başladı.

MAHKEMELER NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) şu an için tatile başlamadı. Mevzuatta yer alan bilgiler ışığında Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile girer. Üç aydan fazla tatil yapılmaz.

Yani mahkemeler Temmuz ayında 3 aylık bir tatile girecektir. Vatandaşların işlemleri 3 ay sonra adli tatilin bitimin ardından kaldığı yerden devam edecektir.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTER?

Adli tatil, mahkemeler ve icra dairleri için çalışmalarına belli bir süre ara verecekleri bir tatil dönemidir.

Adli Tatil 31 Ağustos'ta tamamlanır ve 1 Eylül'de yeni adli yıl başlar. Hafta sonuna denk gelmesi halinde ise ilk iş günü adli yıl açılışı olur.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi tarafından adli tatilde hangi davaların görüleceği konusuna ilişkin bilgi verildi. Buna göre aşağıda bahsi geçen konular adli tatilde görülecektir;

İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi. Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları. Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar. Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri. İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler. Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler. Çekişmesiz yargı işleri. Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.