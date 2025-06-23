2025 Ankara LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesisi kaç puan? Ankara lise taban puanlar ve kontenjanları
Ankara Lise Taban Puanları 2025 arama motorlarında sorgulatılıyor. LGS sonuçlarının kısa süre içinde açıklanmasıyla tercih yapacak öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini arama motorlarında sorgulatıyor.
Ankara Lise Taban Puanları 2025 öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının üzerine tercih yapacak öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak edip araştırıyor.
Ankara Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve İmam Hatip Liseleri taban puanları ve kontenjanları tercih sürecinde adaylara rehberlik edecektir. İşte Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylar...
2025 ANKARA LGS FEN LİSESİ, ANADOLU, İMAM HATİP VE MESLEK LİSESİSİ KAÇ PUAN?
2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 15 Haziran'da LGS sınavının ardından sonuç tarihi yaklaşmasıyla takip edilmeye başlandı.
2025 LGS sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacaktır. Bu sonuçlara göre LGS tercih süreci başlayacaktır. Gözler şu an için LGS taban puanları 2025 listesine çevrildi. Öğrenciler taban puanlarına göre LGS tercih işlemlerini gerçekleştirecektir. MEB Ankara Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri paylaşıldı.
ANKARA LİSELERİ 2025 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
|KODU
|İL
|İLÇE
|OKUL ADI
|TÜR
|ALAN
|YABANCI DİLİ
|TABAN P.
|TABAN %
|83704
|ADANA
|CEYHAN
|Ceyhan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|-
|İngilizce
|360,5406
|21,75
|85453
|ADANA
|CEYHAN
|Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|İngilizce
|204,002
|88,4
|77795
|ADANA
|CEYHAN
|Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|İngilizce
|212,2704
|83,06
|83314
|ADANA
|CEYHAN
|Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|-
|İngilizce
|349,4034
|24,46
|83015
|ADANA
|CEYHAN
|Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|İngilizce
|429,8851
|7,71
|80497
|ADANA
|CEYHAN
|Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI
|İngilizce
|255,8676
|56,47
|83429
|ADANA
|CEYHAN
|Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|-
|İngilizce
|399,6851
|13,27
|83084
|ADANA
|ÇUKUROVA
|Adana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|-
|İngilizce
|468,6025
|1,97
|83160
|ADANA
|ÇUKUROVA
|Adana Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|-
|İngilizce
|188,6387
|95,88
|83617
|ADANA
|ÇUKUROVA
|ÇEAS Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|-
|İngilizce
|460,0913
|3,03
|77903
|ADANA
|ÇUKUROVA
|Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|İngilizce
|254,9142
|56,94
|85462
|ADANA
|ÇUKUROVA
|Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|İngilizce
|406,2061
|12
|83020
|ADANA
|ÇUKUROVA
|İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|-
|Almanca
|455,2527
|3,69
|83021
|ADANA
|ÇUKUROVA
|İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|-
|İngilizce
|456,4356
|3,52
|78088
|ADANA
|ÇUKUROVA
|Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI
|İngilizce
|255,2732
|56,76
|80409
|ADANA
|ÇUKUROVA
|Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI
|İngilizce
|286,6178
|43,24
|37475
|ADANA
|ÇUKUROVA
|Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)
|İngilizce
|239,8625
|65,15
|37476
|ADANA
|ÇUKUROVA
|Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)
|Rusça
|236,2437
|67,31
|37456
|ADANA
|ÇUKUROVA
|Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)
|Almanca
|250,505
|59,21
|83739
|ADANA
|ÇUKUROVA
|Piri Reis Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|-
|İngilizce
|448,6129
|4,66