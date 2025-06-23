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2025 Ankara LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesisi kaç puan? Ankara lise taban puanlar ve kontenjanları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2025 Ankara LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesisi kaç puan? Ankara lise taban puanlar ve kontenjanları
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Ankara Lise Taban Puanları 2025 arama motorlarında sorgulatılıyor. LGS sonuçlarının kısa süre içinde açıklanmasıyla tercih yapacak öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini arama motorlarında sorgulatıyor.

Ankara Lise Taban Puanları 2025 öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının üzerine tercih yapacak öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak edip araştırıyor.

Ankara Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve İmam Hatip Liseleri taban puanları ve kontenjanları tercih sürecinde adaylara rehberlik edecektir. İşte Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylar...

2025 Ankara LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesisi kaç puan? Ankara lise taban puanlar ve kontenjanları - 1. Resim

2025 ANKARA LGS FEN LİSESİ, ANADOLU, İMAM HATİP VE MESLEK LİSESİSİ KAÇ PUAN? 

2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 15 Haziran'da LGS sınavının ardından sonuç tarihi yaklaşmasıyla takip edilmeye başlandı.

2025 LGS sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacaktır. Bu sonuçlara göre LGS tercih süreci başlayacaktır. Gözler şu an için LGS taban puanları 2025 listesine çevrildi. Öğrenciler taban puanlarına göre LGS tercih işlemlerini gerçekleştirecektir. MEB Ankara Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri paylaşıldı.

ANKARA LİSELERİ 2025 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

KODUİLİLÇEOKUL ADITÜRALANYABANCI DİLİTABAN P.TABAN %
83704ADANACEYHANCeyhan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi-İngilizce360,540621,75
85453ADANACEYHANCeyhan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIİngilizce204,00288,4
77795ADANACEYHANCeyhan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIİngilizce212,270483,06
83314ADANACEYHANCeyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler LisesiHazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi-İngilizce349,403424,46
83015ADANACEYHANEczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)İngilizce429,88517,71
80497ADANACEYHANHeydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıKİMYA TEKNOLOJİSİ ALANIİngilizce255,867656,47
83429ADANACEYHANŞehit Zeynep Sağır Anadolu LisesiAnadolu Lisesi-İngilizce399,685113,27
83084ADANAÇUKUROVAAdana Anadolu LisesiAnadolu Lisesi-İngilizce468,60251,97
83160ADANAÇUKUROVAAdana Kız LisesiAnadolu Lisesi-İngilizce188,638795,88
83617ADANAÇUKUROVAÇEAS Anadolu LisesiAnadolu Lisesi-İngilizce460,09133,03
77903ADANAÇUKUROVAÇukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIİngilizce254,914256,94
85462ADANAÇUKUROVAHümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIİngilizce406,206112
83020ADANAÇUKUROVAİsmail Safa Özler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi-Almanca455,25273,69
83021ADANAÇUKUROVAİsmail Safa Özler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi-İngilizce456,43563,52
78088ADANAÇUKUROVAKurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıRAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANIİngilizce255,273256,76
80409ADANAÇUKUROVAKurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıYENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANIİngilizce286,617843,24
37475ADANAÇUKUROVANezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıKONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)İngilizce239,862565,15
37476ADANAÇUKUROVANezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıYİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)Rusça236,243767,31
37456ADANAÇUKUROVANezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıYİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)Almanca250,50559,21
83739ADANAÇUKUROVAPiri Reis Anadolu LisesiAnadolu Lisesi-İngilizce448,61294,66

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2025 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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