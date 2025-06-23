2025 Ankara LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesisi kaç puan? Ankara lise taban puanlar ve kontenjanları

Ankara Lise Taban Puanları 2025 arama motorlarında sorgulatılıyor. LGS sonuçlarının kısa süre içinde açıklanmasıyla tercih yapacak öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini arama motorlarında sorgulatıyor.

Ankara Lise Taban Puanları 2025 öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının üzerine tercih yapacak öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak edip araştırıyor.

Ankara Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve İmam Hatip Liseleri taban puanları ve kontenjanları tercih sürecinde adaylara rehberlik edecektir. İşte Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylar...

2025 ANKARA LGS FEN LİSESİ, ANADOLU, İMAM HATİP VE MESLEK LİSESİSİ KAÇ PUAN?

2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 15 Haziran'da LGS sınavının ardından sonuç tarihi yaklaşmasıyla takip edilmeye başlandı.

2025 LGS sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacaktır. Bu sonuçlara göre LGS tercih süreci başlayacaktır. Gözler şu an için LGS taban puanları 2025 listesine çevrildi. Öğrenciler taban puanlarına göre LGS tercih işlemlerini gerçekleştirecektir. MEB Ankara Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri paylaşıldı.

ANKARA LİSELERİ 2025 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

KODU İL İLÇE OKUL ADI TÜR ALAN YABANCI DİLİ TABAN P. TABAN % 83704 ADANA CEYHAN Ceyhan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi - İngilizce 360,5406 21,75 85453 ADANA CEYHAN Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 204,002 88,4 77795 ADANA CEYHAN Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 212,2704 83,06 83314 ADANA CEYHAN Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce 349,4034 24,46 83015 ADANA CEYHAN Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 429,8851 7,71 80497 ADANA CEYHAN Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 255,8676 56,47 83429 ADANA CEYHAN Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi - İngilizce 399,6851 13,27 83084 ADANA ÇUKUROVA Adana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi - İngilizce 468,6025 1,97 83160 ADANA ÇUKUROVA Adana Kız Lisesi Anadolu Lisesi - İngilizce 188,6387 95,88 83617 ADANA ÇUKUROVA ÇEAS Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi - İngilizce 460,0913 3,03 77903 ADANA ÇUKUROVA Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 254,9142 56,94 85462 ADANA ÇUKUROVA Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 406,2061 12 83020 ADANA ÇUKUROVA İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi - Almanca 455,2527 3,69 83021 ADANA ÇUKUROVA İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi - İngilizce 456,4356 3,52 78088 ADANA ÇUKUROVA Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 255,2732 56,76 80409 ADANA ÇUKUROVA Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 286,6178 43,24 37475 ADANA ÇUKUROVA Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 239,8625 65,15 37476 ADANA ÇUKUROVA Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) Rusça 236,2437 67,31 37456 ADANA ÇUKUROVA Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) Almanca 250,505 59,21 83739 ADANA ÇUKUROVA Piri Reis Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi - İngilizce 448,6129 4,66

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2025