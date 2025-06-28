2025 Mali tatil ne zaman başlayacak? Mali tatilde yapılmayan işlemler

Vergi ve sosyal güvenlik yükümlülükleri açısından yakından takip edilen mali tatil 2025 yılında da belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Temmuz ayında mali tatil olacak. Mali tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek merakla araştırılmaya devam ediyor.

Mali tatil sürecinde bazı sosyal güvenlik ve çalışma hayatına dair bildirim, beyan ve yükümlülüklerin son teslim tarihleri değişiyor. Kanun kapsamında belirlenen kriterlere göre mali tatil dönemine denk gelen yükümlülüklerin süreleri, tatilin bitişini takip eden tarihler esas alınarak yeniden hesaplanıyor. Peki, 2025 Mali tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

2025 MALİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereği 2025 yılı mali tatili 1 Temmuz Salı günü başlayacak, 20 Temmuz Pazar günü bitecek. Bu süre zarfında bazı beyan, bildirim ve yükümlülüklerin yasal süreleri ertelenecek.

MALİ TATİLDE YAPILMAYAN İŞLEMLER NELER?

Mali tatil kapsamında olmayan işlemler arasında iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri, e-bildirge yoluyla yapılan çalışmazlık bildirimleri, vizite kağıdı düzenlemeleri, yapılandırma borçlarına dair ödemeler ve dava açma süreleri yer alıyor.

SGK DENETİMLERİ MALİ TATİLDE DEVAM EDECEK Mİ?

Sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin denetim ve kontrol faaliyetleri mali tatil boyunca devam edecek.

Müfettiş ve denetmenler tarafından işyerlerine yönelik tespit, belge isteme ve tebligat işlemleri yapılabilecek. Fakat belge teslim süresinin son günü tatil dönemine denk geliyorsa 28 Temmuz Pazartesi gününe kadar ibraz yapılması yeterli olacak.

HAZİRAN AYI PRİM VE BEYANLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Haziran 2025 dönemine ilişkin Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi’nin son teslim tarihi 28 Temmuz Pazartesi olarak belirlendi. Aynı aya ait sigorta primlerinin ödenmesi ise en geç 31 Temmuz 2025 Perşembe günü yapılacak.