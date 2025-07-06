2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Bu yılın ikinci kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı oturumu geride kaldı. İşte, 2025-YDS/İngilizce sonuç tarihi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) yapıldı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi ise sonuçlara odaklandı. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.10'dan itibaren ÖSYM üzerinden erişime açıldı.

Adaylar, 'https://ais.osym.gov.tr' adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber 10 gün süreyle kitapçığı inceleyebilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da tamamlanacak.

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YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2025-YDS/İngilizce sonuç ilan tarihi henüz belli değil.

YDS sonuçlarının 1 ay içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.