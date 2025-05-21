21 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme potasındaki isimler şekilleniyor

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşamki yayınlanan bölümde Meryem'in İsmail Balaban'a ait eşyalarını yakması konseyde de çok konuşulan konulardan biri oldu. Ayrıca Survivor'un yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takımdan biri iki eleme adayı olacak.

Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu oynanmaya başlandı.Bilindiği üzere haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler takımı kazanırken, ilk düello adayı Meryem oldu.

Yarışmacı sayısının gitgide azalmasıyla Survivor'da rekabetin dozu artıyor. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı henüz açıklanmadı. İlerleyen saatlerde eleme adayı açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

SURVİVOR 21 MAYIS'TA NELER OLDU?

Survivor 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü TV8'de yayınlanan bölümde Hikmet ve Aycan arasında ipler gitgide geriliyor. Aycan "Ben ona değer verdim, o (Hikmet) bana değer vermemiş. Onu görüyorum" diyerek ağlamaya başladı.

Hikmet ise "Küçük küçüklüğünü yaparsa ben de büyüklüğümü yaparım" sözleriyle Aycan'a zeytin dalı uzattı.

Ada konseyinde ise Acun Bey, Meryem'e İsmail Balaban'ın eşyalarını niye yaktığı sorusunu yöneltti. Meryem ise, kendisine farklı bir hikaye oluşturulmaya çalışıldığına ve 9.potadan İsmail'in isteği üzerine çıktığına dair bir algı başlatılmak istendiğini söyledi.