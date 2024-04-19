21 yaşındaki Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolaskis hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Nisan 2024 09:03 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 09:33 - Güncelleme:

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Dün akşam Fenerbahçe ve Olympiakos arasında oynanan UEFA çeyrek final mücadelesi sonrası 3 penaltı kurtaran Olympiakos kalecisi kim sorusu gündeme geldi.Konstantinos Tzolaskis'in hayatı ve futbol kariyerine dair merak edilienler haberimizde yer alıyor.