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21 yaşındaki Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolaskis hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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21 yaşındaki Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolaskis hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün akşam Fenerbahçe ve Olympiakos arasında oynanan UEFA çeyrek final mücadelesi sonrası 3 penaltı kurtaran Olympiakos kalecisi kim sorusu gündeme geldi.Konstantinos Tzolaskis'in hayatı ve futbol kariyerine dair merak edilienler haberimizde yer alıyor.

Olympiakos kalecisi kim, hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri araştırılıyor. 

8 Kasım 2002 yılında doğan Konstantinos Tzolakis, kaleci pozisyonunda görev yapmaktadır. 

Yunanistan uyruklu kaleci, futbol kariyerine 2015-2018 yılları arasında Platanyalar'da başladı. Ardından 2018 yılında Olympiakos'a geçti. 

193 cm ve 82 kilo olan Tzolakis, kariyerinde 18 penaltı golü yedi ve 2 penaltı kurtardı.

Dün akşam oynanan Fenerbahçe - Olympiakos maçında 3 penaltıyı kurtarmasıyla sosyal medyada gündem oldu. 21 yaşındaki Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolaskis hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri - 1. Resim

Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesiyle UEFA ülke puan sıralaması:

7 - Portekiz: 56 bin 225 puan

8 - Belçika: 48 bin puan

9 - Türkiye - 38 bin 100 puan

10 - Çekya: 36 bin 50 puan

11 - İskoçya: 36 bin 50 puan

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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