21 yaşındaki Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolaskis hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dün akşam Fenerbahçe ve Olympiakos arasında oynanan UEFA çeyrek final mücadelesi sonrası 3 penaltı kurtaran Olympiakos kalecisi kim sorusu gündeme geldi.Konstantinos Tzolaskis'in hayatı ve futbol kariyerine dair merak edilienler haberimizde yer alıyor.
Olympiakos kalecisi kim, hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri araştırılıyor.
8 Kasım 2002 yılında doğan Konstantinos Tzolakis, kaleci pozisyonunda görev yapmaktadır.
Yunanistan uyruklu kaleci, futbol kariyerine 2015-2018 yılları arasında Platanyalar'da başladı. Ardından 2018 yılında Olympiakos'a geçti.
193 cm ve 82 kilo olan Tzolakis, kariyerinde 18 penaltı golü yedi ve 2 penaltı kurtardı.
Dün akşam oynanan Fenerbahçe - Olympiakos maçında 3 penaltıyı kurtarmasıyla sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesiyle UEFA ülke puan sıralaması:
7 - Portekiz: 56 bin 225 puan
8 - Belçika: 48 bin puan
9 - Türkiye - 38 bin 100 puan
10 - Çekya: 36 bin 50 puan
11 - İskoçya: 36 bin 50 puan