22 Mayıs Ege Denizi'nde deprem mi oldu son dakika? Ege Denizi beşik gibi sallandı

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde son dakika bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem 22 Mayıs Perşembe günü 22.05'te gerçekleşti.

Ege Denizi'nden son dakika deprem haberi geldi. Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Ege Denizi'nde bu sabah saat 06.19'da yaşanan 6 büyüklüğündeki depremin sonra bu kez de yine aynı bölgede saat 22.05'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki deprem, yerin 34.16 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ