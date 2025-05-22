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22 Mayıs Ege Denizi'nde deprem mi oldu son dakika? Ege Denizi beşik gibi sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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22 Mayıs Ege Denizi&#039;nde deprem mi oldu son dakika? Ege Denizi beşik gibi sallandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde son dakika bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem 22 Mayıs Perşembe günü 22.05'te gerçekleşti.

Ege Denizi'nden son dakika deprem haberi geldi. Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

22 Mayıs Ege Denizi'nde deprem mi oldu son dakika? Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. - 1. Resim

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Ege Denizi'nde bu sabah saat 06.19'da yaşanan 6 büyüklüğündeki depremin sonra bu kez de yine aynı bölgede saat 22.05'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki deprem, yerin 34.16 kilometre derinliğinde meydana geldi.

SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

22 Mayıs Ege Denizi'nde deprem mi oldu son dakika? Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. - 2. Resim

AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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