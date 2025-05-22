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22 Mayıs İnci Taneleri bu hafta var mı? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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22 Mayıs İnci Taneleri bu hafta var mı? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Mayıs İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman? soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ dizisi ekran macerasına ara verdi. 22 Mayıs Kanal D yayın akışına bakıldığında İnci Taneleri'nin yayın saatinde bu akşam 'Uzak Şehir' tekrar bölümü ekranlara gelecek.

İnci Taneleri dizisinin son bölümünde, Azem ve Dilber, çocuklarla yemeğe gitmek için hazırlanırken, Azem'in kaçırılması izleyicileri ekrana kilitledi. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı? İnci Taneleri mi? İşte, İnci Taneleri 45. yeni bölüm tarihi hakkında detaylar...

22 Mayıs Kanal D yayın akışında Uzak Şehir dizisinin yer alırken izleyenler de İnci Taneleri bu akşam yok mu, sorusuna cevap aramaya başladı.

22 Mayıs İnci Taneleri bu hafta var mı? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? - 1. Resim

İNCİ TANELERİ BU HAFTA VAR MI?

15 Mayıs Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 44. bölümü ile sezon finali yaptı. Bu nedenle 22 Mayıs Perşembe günü İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı. 

Bu hafta İnci Taneleri yoktur. Geçtiğimiz hafta sezon finali yapan dizi ekran macerasına kısa bir ara verdi. 

22 Mayıs İnci Taneleri bu hafta var mı? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? - 2. Resim

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İnci Taneleri yeni sezonu ile eylül ayında Kanal D ekranlarında izleyicileriyle yeniden bir araya gelecek. İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü Eylül ayıyla beraber ekranlara gelecek. 

Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri, sezonu geçen yıl olduğu gibi bu sene de reyting rekoru kırarak kapattı. BKM imzalı dizi, AB grubunda 4,88 izlenme oranı ve 17,35 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 5,24 izlenme oranı ve 15,65 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.

22 Mayıs İnci Taneleri bu hafta var mı? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? - 3. Resim

22 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir Tekrar
23:15 Arka Sokaklar Tekrar
02:00 Yargı Tekrar

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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