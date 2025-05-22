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22 Mayıs Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş su kesintisi ne zaman gelecek? İSKİ mahalleleri duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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22 Mayıs Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş su kesintisi ne zaman gelecek? İSKİ mahalleleri duyurdu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Mayıs Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi yaşanan mahallerde ikamet eden vatandaşlar İSKİ arıza sorgulama bilgisine bakıyor. İSKİ'de yer alan bilgiye göre 10 saatlik su kesintisinin bitiş saati belli oldu. Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş sular ne zaman gelecek, su kesintisi yaşanan mahalleler sorgulanıyor.

22 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul'da Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş  su kesintisi yaşayan vatandaşlar İSKİ arıza sorgulama üzerinden bitiş saatini ve sular ne zaman gelecek sorguluyor. 

KADIKÖY, BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Kadıköy, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta su kesintisi yaşanıyor.

İSKİ'den yapılan açıklamasına göre, Üsküdar'daki Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için yapılacak çalışmalar nedeniyle sular verilemiyor. 10.00'da başlayan su kesintisi 20.00'de sona erecek. 

22 Mayıs Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş su kesintisi ne zaman gelecek? İSKİ mahalleleri duyurdu - 1. Resim

İSKİ SU KESİNTİSİ ARIZA SORGULAMA

İSKİ su kesintisi arıza sorgulama iski. gov.tr "Arıza Kesinti" üzerinde yapılıyor. İstanbul'da vatandaşlar İSKİ üzerinden sular ne zaman gelecek sorgulaması yapabilir.

KADIKÖY SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

22 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da başlayan Kadıköy su kesintisi yaşanan mahalleler şu şekilde:

Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa ve Rasimpaşa Mahalleleri

İSKİ'den yapılan duyuruya göre Kadıköy'de sular saat 20.00'de gelecek.

Kadıköy sular ne zaman gelecek

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

22 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da başlayan Beyoğlu su kesintisi yaşanan mahalleler şu şekilde:

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni Mahalleleri ve Gümüşsuyu'nun alt kotları.

İSKİ'den yapılan duyuruya göre Beyoğlu'nda sular saat 20.00'de gelecek.

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

22 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da başlayan Beşiktaş su kesintisi yaşanan mahalleler şu şekilde

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy Mahalleleri.

İSKİ'den yapılan duyuruya göre Beşiktaş'ta sular saat 20.00'de gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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