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23 Nisan, adliyeler dahil olmak üzere bütün kamu kurumlarında tatil

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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23 Nisan, adliyeler dahil olmak üzere bütün kamu kurumlarında tatil

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle resmi tatil olan kurumlar, 23 Nisan adliyeler tatil mi araştırılıyor.

23 Nisan kamu kurumları, adliye, üniversiteler tatil mi merak ediliyor. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ülke genelinde kutlamalar ve etkinlik düzenleniyor. 

Resmi tatil olarak kabul edilen bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları çalışmıyor. 

Bu kapsamda adliyeler de 23 Nisan'da tatil. 

23 Nisan, adliyeler dahil olmak üzere bütün kamu kurumlarında tatil - 1. Resim

Aynı zamanda ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde de tatil olarak kabul ediliyor. 

Öğrenciler ve aileler, okullarda düzenlenen müsamerelere ve kutlamalara katılıyor.

Ulusal egemenliğin simgesi ve TBMM'nin açılış tarihi olmasından önem taşıyan 23 Nisan 1920, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin başlangıcıdır.

Diğer yandan bütün dünya çocuklarına yönelik ilk bayramdır. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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