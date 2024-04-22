23 Nisan, adliyeler dahil olmak üzere bütün kamu kurumlarında tatil

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Nisan 2024 08:48 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 09:16 - Güncelleme:

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle resmi tatil olan kurumlar, 23 Nisan adliyeler tatil mi araştırılıyor.