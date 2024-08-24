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23 yaşındaki genç yıldız Trabzonspor'da! Muhammed Cham nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 yaşındaki genç yıldız Trabzonspor&#039;da! Muhammed Cham nereli?

Haberler Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ligue 1'de mücadele eden Clermont forması giyen Muhammed Cham, Trabzonspor'a transfer oldu. Gece 02.30'da özel uçak ile Trabzon'a gelen genç oyuncu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda uzun süredir transfer listesinde yer alan Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden Clermont forması giyen Muhammed Cham, Trabzon’a getirildi. Gece 02.30 sıralarında özel uçakla Trabzon’a iniş yapan Avusturyalı futbolcu, bordo-mavili taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

23 yaşındaki genç yıldız Trabzonspor'da! Muhammed Cham nereli? - 1. Resim

MUHAMMED CHAM TRABZONSPOR'A TRANSFERİ HAKKINDA NE DEDİ?

Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Cham, Trabzon’a geldikten sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çok heyecanlı olduğunu belirten Cham, “Bu sürecin uzun sürdüğünü biliyorum ama nihayet buradayım. Almanya’da bu sürecin sonuçlanmasını ve Trabzonspor’a gelmeyi umut ediyordum. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kendimi 10 numara pozisyonunda rahat hissediyorum, ancak önemli olan hocamın ve takımın benden neler istediği. Hangi pozisyon olursa olsun önemli olan kendinizi en iyi şekilde verebilmeniz” dedi.

23 yaşındaki genç yıldız Trabzonspor'da! Muhammed Cham nereli? - 2. Resim

MUHAMMED CHAM, ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Muhammed Cham, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptığını da belirtti. Cham, “Hoca ile görüştüm. Bana Trabzonspor’dan ve gelecekle ilgili planlarından bahsetti. Onunla geçmişte neler kazandığını biliyorum. Beni buraya getiren ve heyecanlandıran da bu başarılar oldu” şeklinde konuştu.

23 yaşındaki genç yıldız Trabzonspor'da! Muhammed Cham nereli? - 3. Resim

MUHAMMED CHAM SÖZLEŞME İMZALADI MI?

Muhammed Cham, Trabzon’a geldikten sonra bordo-mavili taraftarlarla birlikte üçlü çektirdi ve ardından kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

MUHAMMED CHAM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Eylül 2000 doğumlu olup, Avusturya'nın Wien şehrinde dünyaya gelmiştir. 1.80 metre boyundaki oyuncu, orta saha pozisyonunda görev yapmaktadır. Sol ayaklı olan Cham, hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen bir futbolcudur. Kendisi aynı zamanda Avusturya pasaportuna sahiptir.

Futbol kariyerine TUS Riedau altyapısında başlayan Muhammed Cham, ardından Penning A.C. ve Tus Rickl Attergau takımlarında forma giymiştir. Profesyonel kariyerine ise Wolfsburg U17 takımında adım atmıştır.

2019 yılında Admira Wacker takımına transfer olan Cham, burada gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. 2020 yılında Clermont takımına kiralanmış ve daha sonra bonservisiyle birlikte transfer olmuştur.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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