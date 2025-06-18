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24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu haftaki indirimler de yayınlandı. Okulların kapanmasına günler kala karne hediyesi olarak çocuk şortlu takım, şapka, puzzle, oyuncu kulaklık indirimde olacak. Ayrıca Vans ayakkabılar ve Crocs terlikler 18-24 Haziran ŞOK marketlerde raflarda yerini alacak.

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler indirimleri paylaşıldı. 18 Haziran ŞOK aktüel ürünlerde Lisanslı Şapka 149 TL, 2'li Lisanslı Çocuk Çorap 75 TL, 5'li Figür Seti 499 TL, Lisanslı Kumbara 29,95 TL, Lisanslı 4in1 Puzzle 100 TL’den satışa çıkarılacak. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler indirim listesi...

24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı - 1. Resim

18-24 HAZİRAN 2025 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Lisanslı Şapka 149 TL,

2'li Lisanslı Çocuk Çorap 75 TL,

5'li Figür Seti 499 TL,

Lisanslı Kumbara 29,95 TL,

Lisanslı 4in1 Puzzle 100 TL,

24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı - 2. Resim

Lisanslı Kapaklı Oyuncak Kutusu 179 TL,

Çocuk Çift Toka Terlik 100 TL,

Köpek Balığı Figürlü Çocuk Terlik 139 TL,

Figürlü Çocuk Terlik / Sandalet 139 TL,

6'lı Terlik Aksesuarı 29,95 TL,

24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı - 3. Resim

24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı - 4. Resim

24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı - 5. Resim

24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı - 6. Resim

24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı - 7. Resim

24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı - 8. Resim

24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı - 9. Resim

24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı - 10. Resim

24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı - 11. Resim

24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı - 12. Resim

24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı - 13. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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