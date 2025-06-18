24 Haziran 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2025 21:31 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 21:31 - Güncelleme:

ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu haftaki indirimler de yayınlandı. Okulların kapanmasına günler kala karne hediyesi olarak çocuk şortlu takım, şapka, puzzle, oyuncu kulaklık indirimde olacak. Ayrıca Vans ayakkabılar ve Crocs terlikler 18-24 Haziran ŞOK marketlerde raflarda yerini alacak.

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler indirimleri paylaşıldı. 18 Haziran ŞOK aktüel ürünlerde Lisanslı Şapka 149 TL, 2'li Lisanslı Çocuk Çorap 75 TL, 5'li Figür Seti 499 TL, Lisanslı Kumbara 29,95 TL, Lisanslı 4in1 Puzzle 100 TL’den satışa çıkarılacak. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler indirim listesi... 18-24 HAZİRAN 2025 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Lisanslı Şapka 149 TL, 2'li Lisanslı Çocuk Çorap 75 TL, 5'li Figür Seti 499 TL, Lisanslı Kumbara 29,95 TL, Lisanslı 4in1 Puzzle 100 TL, Lisanslı Kapaklı Oyuncak Kutusu 179 TL, Çocuk Çift Toka Terlik 100 TL, Köpek Balığı Figürlü Çocuk Terlik 139 TL, Figürlü Çocuk Terlik / Sandalet 139 TL, 6'lı Terlik Aksesuarı 29,95 TL, İlgili Haber Ticari araçlara ÖTV şoku: %35 ila %45 arası vergi zammı gelebilir!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin