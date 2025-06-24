24 Haziran Salı bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 24 Haziran 2025 maç programı belli oldu
Bugün de sporseverler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar konu maç programı oldu. 24 Haziran Salı günü FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları oynanacak. Peki, 24 Haziran Salı bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? İşte tüm detaylar...
Sporu yakından takip edenler 24 Haziran Salı günü oynanacak olan maçları merak ediyor. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları oynanmaya devam ediyor.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ TAKIMIN KİMİN MAÇI VAR?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C
22:00 Auckland - Boca Juniors
22:00 Benfica - Bayern Münih
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI - GRUP D
04:00 ES Tunis - Chelsea
04:00 Los Angeles FC - Flamengo
UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası - Yarı Final
18:00 İspanya U19 (K) - İtalya U19 (K)
21:00 Fransa U19 (K) - Portekiz U19 (K)
HAZIRLIK MAÇLARI KULÜPLER
18:00 Ruzomberok - L. Mikulas
18:30 Rabotnicki - Partizani
19:00 Kızılyıldız - Sutjeska
19:00 Cherno More - Sevlievo
19:00 OFK Belgrad - FK Decic
19:30 Amstetten - SV Horn
21:30 Glenafton - Queen Of S.
21:30 Queen's Park - Annan Ath