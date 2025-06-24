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24 Haziran Salı bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 24 Haziran 2025 maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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24 Haziran Salı bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 24 Haziran 2025 maç programı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün de sporseverler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar konu maç programı oldu. 24 Haziran Salı günü FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları oynanacak. Peki, 24 Haziran Salı bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? İşte tüm detaylar...

Sporu yakından takip edenler 24 Haziran Salı günü oynanacak olan maçları merak ediyor. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları oynanmaya devam ediyor.

24 Haziran Salı bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 24 Haziran 2025 maç programı belli oldu - 1. Resim

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ TAKIMIN KİMİN MAÇI VAR?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C

22:00 Auckland - Boca Juniors

22:00 Benfica - Bayern Münih

24 Haziran Salı bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 24 Haziran 2025 maç programı belli oldu - 2. Resim

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI - GRUP D

04:00 ES Tunis - Chelsea

04:00 Los Angeles FC - Flamengo

UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası - Yarı Final

18:00 İspanya U19 (K) - İtalya U19 (K)

21:00 Fransa U19 (K) - Portekiz U19 (K)

24 Haziran Salı bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 24 Haziran 2025 maç programı belli oldu - 3. Resim

HAZIRLIK MAÇLARI KULÜPLER

18:00 Ruzomberok - L. Mikulas

18:30 Rabotnicki - Partizani

19:00 Kızılyıldız - Sutjeska

19:00 Cherno More - Sevlievo

19:00 OFK Belgrad - FK Decic

19:30 Amstetten - SV Horn

21:30 Glenafton - Queen Of S.

21:30 Queen's Park - Annan Ath

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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