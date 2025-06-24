24 Haziran Salı bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 24 Haziran 2025 maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2025 12:18 - Güncelleme: 24 Haziran 2025 12:18 - Güncelleme:

Bugün de sporseverler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar konu maç programı oldu. 24 Haziran Salı günü FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları oynanacak. Peki, 24 Haziran Salı bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? İşte tüm detaylar...

Sporu yakından takip edenler 24 Haziran Salı günü oynanacak olan maçları merak ediyor. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları oynanmaya devam ediyor. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ TAKIMIN KİMİN MAÇI VAR? FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C 22:00 Auckland - Boca Juniors 22:00 Benfica - Bayern Münih FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI - GRUP D 04:00 ES Tunis - Chelsea 04:00 Los Angeles FC - Flamengo UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası - Yarı Final 18:00 İspanya U19 (K) - İtalya U19 (K) 21:00 Fransa U19 (K) - Portekiz U19 (K) HAZIRLIK MAÇLARI KULÜPLER 18:00 Ruzomberok - L. Mikulas 18:30 Rabotnicki - Partizani 19:00 Kızılyıldız - Sutjeska 19:00 Cherno More - Sevlievo 19:00 OFK Belgrad - FK Decic 19:30 Amstetten - SV Horn 21:30 Glenafton - Queen Of S. 21:30 Queen's Park - Annan Ath İlgili Haber Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman? 4 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin