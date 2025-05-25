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25 Mayıs Pazar son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 25 Mayıs AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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25 Mayıs Pazar son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 25 Mayıs AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde gün boyunca farklı ölçülerde  birçok deprem meydana geliyor. Hissedilen sarsıntıların tamamı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydedilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 25 Mayıs 2025 Pazar anlık son dakika depremler listesi…

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye, jeolojik konumu itibarıyla deprem riski ile karşı karşıya kalıyor.

En ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem oldu mu?”, “Şimdi deprem mi oldu?”, “Depremin büyüklüğü neydi?” gibi sorulara cevap aramaya başladı. 

Türkiye'nin büyük bölümü aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için, Uzmanlar, vatandaşların depreme karşı bilinçli olması gerektiğini ve muhtemel afetlere hazırlıklı bulunmasının çok önemli olduğunu belirtiyor.

 

25 MAYIS PAZAR AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Son olarak AFAD'ın verilerine bakıldığında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1.4 büyüklüğünde depre oldu. Bu depremden hemen önce ise İzmir Menderes'te 1.4 ve 8.84 derinliğinde bir deprem gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 7.5 derinliğinde 1.3 büyüklüğünde Adıyaman'ın Gölbağı Çelikhan ilçesinde de deprem oldu.

25 Mayıs Pazar son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 25 Mayıs AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem listesi - 2. Resim

25 MAYIS 2024 PAZAR AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer 
2025-05-24 23:58:0238.1347238.58757.0ML1.4Battalgazi (Malatya) 
2025-05-24 23:57:0538.0891727.111118.84ML1.4Menderes (İzmir) 
2025-05-24 23:39:5938.9186143.308617.0ML1.3Van Gölü - [07.47 km] Erciş (Van) 
2025-05-24 23:14:0238.0833338.211397.0ML1.2Çelikhan (Adıyaman) 
2025-05-24 23:02:3740.847528.155566.04ML1.8Marmara Denizi - [21.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2025-05-24 22:52:4338.2919438.806397.0ML1.0Pütürge (Malatya) 
2025-05-24 22:52:3839.2258328.9727811.88ML1.1Simav (Kütahya) 
2025-05-24 22:44:3236.3869428.680287.0ML1.2Akdeniz - [36.43 km] Ortaca (Muğla) 
2025-05-24 22:38:5338.8208326.864727.0ML1.0Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [08.05 km] Foça (İzmir) 
2025-05-24 22:32:3241.8286143.2516716.27ML2.0Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [45.26 km] Posof (Ardahan) 
2025-05-24 22:23:1636.3016736.059727.0ML2.0Antakya (Hatay) 
2025-05-24 22:21:2736.3005636.079444.04ML3.3Antakya (Hatay) 
2025-05-24 21:46:2836.5505629.215837.0ML1.0Seydikemer (Muğla) 
2025-05-24 21:12:1839.1013933.290287.04ML1.1Kulu (Konya) 
2025-05-24 21:10:0439.8183339.816947.0ML1.1Çayırlı (Erzincan) 
2025-05-24 21:06:5539.3833327.958337.0ML1.1Altıeylül (Balıkesir) 
2025-05-24 20:18:5838.0991727.127227.08ML2.1Menderes (İzmir) 
2025-05-24 20:07:3137.6633335.968896.95ML2.3Kozan (Adana) 
2025-05-24 20:06:0438.1066727.121395.53ML3.0Menderes (İzmir) 
2025-05-24 20:01:1138.10538.406117.08ML1.6Çelikhan (Adıyaman) 
2025-05-24 19:49:2536.7394435.524726.86ML2.1Yumurtalık (Adana) 
2025-05-24 19:33:3338.0905628.7511114.52ML1.2Buldan (Denizli) 
2025-05-24 19:27:4638.2555638.138067.0ML2.0Yeşilyurt (Malatya) 
2025-05-24 19:00:3438.1186137.819176.46ML1.6Doğanşehir (Malatya) 
2025-05-24 18:56:4637.537536.902787.0ML1.6Onikişubat (Kahramanmaraş) 
2025-05-24 18:22:0537.6583335.976396.95ML2.2Kozan (Adana) 
2025-05-24 18:19:1739.1877828.937787.11ML1.3Simav (Kütahya) 
2025-05-24 17:41:5636.9430627.998066.96ML1.1Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.59 km] Milas (Muğla) 
2025-05-24 17:23:3636.5030628.158615.55ML1.1Akdeniz - [14.97 km] Marmaris (Muğla) 
2025-05-24 16:34:4138.307538.11257.05ML1.6Yeşilyurt (Malatya) 
2025-05-24 16:21:1036.9647228.823617.0ML1.8Köyceğiz (Muğla) 
2025-05-24 16:20:4040.8305628.417226.96ML1.3Marmara Denizi - [20.83 km] Büyükçekmece (İstanbul) 
2025-05-24 15:13:5740.6141741.377227.01ML1.6Yusufeli (Artvin) 
2025-05-24 15:04:2838.6144426.7197211.88ML1.3Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.79 km] Foça (İzmir) 
2025-05-24 14:45:2341.034.400839.2ML1.9Kargı (Çorum) 
2025-05-24 14:34:1839.18528.903337.13ML1.4Simav (Kütahya) 
2025-05-24 14:08:2738.6186126.7108311.4ML2.5Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.77 km] Foça (İzmir) 
2025-05-24 14:03:4438.6008326.7197210.05ML1.7Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.18 km] Foça (İzmir) 
2025-05-24 13:54:3036.5138.534447.05ML2.0Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.45 km] Akçakale (Şanlıurfa) 
2025-05-24 13:52:0038.6202826.727229.93ML3.7Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.93 km] Foça (İzmir) 
2025-05-24 13:31:2836.5228.117787.0ML2.6Akdeniz - [12.44 km] Marmaris (Muğla) 
2025-05-24 13:30:5539.45528.162787.0ML1.8Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-24 13:18:3338.3341738.7752810.81ML1.3Kale (Malatya) 
2025-05-24 13:12:4339.2033328.44257.0ML1.2Sındırgı (Balıkesir) 
2025-05-24 12:34:1138.3583338.771398.92ML2.4Kale (Malatya) 
2025-05-24 12:33:3838.5316728.491397.0ML1.0Alaşehir (Manisa) 
2025-05-24 12:10:5837.6669435.93757.0ML1.4Kozan (Adana) 
2025-05-24 11:43:3237.1977836.958617.0ML1.9Nurdağı (Gaziantep) 
2025-05-24 11:39:0738.807537.303067.24ML1.9Gürün (Sivas) 
2025-05-24 11:13:5040.6558327.527512.75ML1.5Marmara Denizi - [04.59 km] Marmara (Balıkesir) 
2025-05-24 11:06:2138.8505643.497227.0ML2.0Tuşba (Van) 
2025-05-24 10:07:3535.5122226.8538910.42ML2.5Ege Denizi - [141.64 km] Datça (Muğla) 
2025-05-24 09:09:5239.1263927.506397.0ML1.5Soma (Manisa) 
2025-05-24 09:01:5535.987528.130287.0ML2.0Akdeniz - [71.53 km] Marmaris (Muğla) 
2025-05-24 08:35:1239.1580641.333337.8ML2.0Varto (Muş) 
2025-05-24 07:45:1340.8147228.101947.0ML2.0Marmara Denizi - [20.71 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2025-05-24 07:29:1738.2741738.790838.63ML1.6Pütürge (Malatya) 
2025-05-24 07:23:5439.2483328.951117.59ML1.6Simav (Kütahya) 
2025-05-24 07:13:0137.8922227.622787.0ML1.5Germencik (Aydın) 
2025-05-24 06:16:3240.8547228.409726.99ML1.4Marmara Denizi - [18.79 km] Büyükçekmece (İstanbul) 
2025-05-24 06:00:3438.4202839.25756.92ML1.4Sivrice (Elazığ) 
2025-05-24 05:17:1136.9733327.995567.0ML1.0Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.29 km] Milas (Muğla) 
2025-05-24 04:46:2138.0936136.655286.11ML2.8Göksun (Kahramanmaraş) 
2025-05-24 04:27:0339.4438937.300836.67ML1.8Ulaş (Sivas) 
2025-05-24 04:02:2839.227528.9563912.76ML1.9Simav (Kütahya) 
2025-05-24 03:28:3438.092538.47256.91ML0.8Sincik (Adıyaman) 
2025-05-24 03:21:4638.3458338.75759.75ML1.2Kale (Malatya) 
2025-05-24 03:14:5337.6672235.955567.0ML1.0Kozan (Adana) 
2025-05-24 02:57:0939.2427828.936116.94ML0.8Simav (Kütahya) 
2025-05-24 02:22:1939.4319437.333339.98ML1.3Ulaş (Sivas) 
2025-05-24 02:11:5638.8233343.569176.98ML1.6Tuşba (Van) 
2025-05-24 02:10:1635.8219438.204177.0ML2.9Ath-Thawrah, Rakka (Suriye) - [110.71 km] Akçakale (Şanlıurfa) 
2025-05-24 01:45:2436.9191729.433067.55ML1.7Altınyayla (Burdur) 
2025-05-24 01:43:5837.9022236.193067.0ML1.0Saimbeyli (Adana) 
2025-05-24 01:23:5141.2491743.933066.52ML2.0Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [41.43 km] Akyaka (Kars) 
2025-05-24 01:18:0737.6677835.951676.99ML1.0Kozan (Adana) 
2025-05-24 01:16:4637.1772236.917226.97ML1.4Nurdağı (Gaziantep) 
2025-05-24 00:56:5539.1538929.485836.92ML1.8Çavdarhisar (Kütahya) 
2025-05-24 00:50:5539.0263926.884449.64ML0.7Dikili (İzmir) 
2025-05-24 00:45:3438.4802825.501116.82ML1.8Ege Denizi - [69.35 km] Çeşme (İzmir) 
2025-05-24 00:19:5739.0752843.257227.0ML1.8Erciş (Van) 
2025-05-24 00:10:1839.3563928.920286.99ML2.1Simav (Kütahya) 
2025-05-24 00:00:1740.82527.751676.87ML2.0Marmara Denizi - [20.70 km] Marmara (Balıkesir) 
2025-05-23 23:57:0735.85525.980838.02ML2.4Ege Denizi 
2025-05-23 23:53:5238.2911137.792510.83ML1.2Akçadağ (Malatya) 
2025-05-23 23:48:0541.1847243.95257.68ML2.0Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [37.49 km] Akyaka (Kars) 
2025-05-23 23:22:0438.2761138.7052811.34ML1.1Battalgazi (Malatya) 
2025-05-23 23:15:0339.2402828.950837.9ML1.8Simav (Kütahya) 
2025-05-23 23:06:5239.2466728.955837.0ML1.8Simav (Kütahya) 
2025-05-23 23:05:3039.2472228.953899.24ML2.8Simav (Kütahya) 
2025-05-23 23:03:2839.2452828.9588910.65ML2.1Simav (Kütahya) 
2025-05-23 23:00:2638.7208327.753896.98ML1.4Saruhanlı (Manisa) 
2025-05-23 22:51:0039.2538928.941397.02ML0.9Simav (Kütahya) 
2025-05-23 22:28:2539.2391728.951679.73ML1.9Simav (Kütahya) 
2025-05-23 22:23:2939.2341728.9633311.24ML1.3Simav (Kütahya) 
2025-05-23 22:18:3738.2541738.73758.96ML1.7Pütürge (Malatya) 
2025-05-23 22:16:2639.2388928.9536110.05ML2.3Simav (Kütahya) 
2025-05-23 22:15:5239.2341728.958067.49ML2.0Simav (Kütahya) 
2025-05-23 22:05:3939.2016728.937512.28ML2.0Simav (Kütahya) 
2025-05-23 21:57:0839.2266728.9672211.62ML3.3Simav (Kütahya) 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  
2025.05.24 23:57:04  38.1045   27.0967       10.1      -.-  1.6  -.-   CAMONU-MENDERES (IZMIR)            
2025.05.24 23:14:03  38.0728   38.2175        7.5      -.-  1.3  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)      
2025.05.24 23:02:37  40.8283   28.1610        5.4      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI
2025.05.24 22:24:12  36.2580   36.7105        6.6      -.-  1.7  -.-   KUSAKLI-REYHANLI (HATAY)     
2025.05.24 22:23:12  36.2665   36.4417       10.0      -.-  1.6  -.-   KONUK-REYHANLI (HATAY)            
2025.05.24 22:21:26  36.2935   36.0482        5.5      -.-  3.2  3.0   KARLISU-(HATAY)                       
2025.05.24 21:12:18  39.0905   33.2758        6.1      -.-  1.4  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)        
2025.05.24 21:10:01  39.6665   40.0907       23.0      -.-  1.2  -.-   BULMUS-TERCAN (ERZINCAN)       
2025.05.24 21:06:53  39.3393   27.8148       17.1      -.-  1.3  -.-   YAZOREN-SAVASTEPE (BALIKESIR)   
2025.05.24 20:18:58  38.1052   27.0973        7.1      -.-  2.2  -.-   CAMONU-MENDERES (IZMIR)        
2025.05.24 20:07:31  37.7027   35.9598        7.9      -.-  2.1  -.-   KASALTI-FEKE (ADANA)   
2025.05.24 20:06:04  38.0888   27.0970        4.6      -.-  3.2  3.0   CAMONU-MENDERES (IZMIR)  
2025.05.24 20:01:10  38.0987   38.4175        5.0      -.-  1.4  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2025.05.24 19:49:26  36.7065   35.5077       24.8      -.-  2.2  -.-   KIRMIZIDAM-YUMURTALIK (ADANA)
2025.05.24 19:27:47  38.2948   38.2108        8.3      -.-  1.9  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
2025.05.24 19:00:33  38.1753   37.8072        5.4      -.-  1.5  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)l
2025.05.24 18:56:48  37.4980   36.9595        5.0      -.-  1.6  -.-   KARACASU-(KAHRAMANMARAS)
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir çocuk daha açlığa yenik düştü! Gazze'de insanlık sınavda kaldı
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