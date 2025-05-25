25 Mayıs Pazar son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 25 Mayıs AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Ülke genelinde gün boyunca farklı ölçülerde birçok deprem meydana geliyor. Hissedilen sarsıntıların tamamı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydedilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 25 Mayıs 2025 Pazar anlık son dakika depremler listesi…

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye, jeolojik konumu itibarıyla deprem riski ile karşı karşıya kalıyor.

En ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem oldu mu?”, “Şimdi deprem mi oldu?”, “Depremin büyüklüğü neydi?” gibi sorulara cevap aramaya başladı.

Türkiye'nin büyük bölümü aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için, Uzmanlar, vatandaşların depreme karşı bilinçli olması gerektiğini ve muhtemel afetlere hazırlıklı bulunmasının çok önemli olduğunu belirtiyor.

25 MAYIS PAZAR AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Son olarak AFAD'ın verilerine bakıldığında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1.4 büyüklüğünde depre oldu. Bu depremden hemen önce ise İzmir Menderes'te 1.4 ve 8.84 derinliğinde bir deprem gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 7.5 derinliğinde 1.3 büyüklüğünde Adıyaman'ın Gölbağı Çelikhan ilçesinde de deprem oldu.

25 MAYIS 2024 PAZAR AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer 2025-05-24 23:58:02 38.13472 38.5875 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 2025-05-24 23:57:05 38.08917 27.11111 8.84 ML 1.4 Menderes (İzmir) 2025-05-24 23:39:59 38.91861 43.30861 7.0 ML 1.3 Van Gölü - [07.47 km] Erciş (Van) 2025-05-24 23:14:02 38.08333 38.21139 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman) 2025-05-24 23:02:37 40.8475 28.15556 6.04 ML 1.8 Marmara Denizi - [21.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2025-05-24 22:52:43 38.29194 38.80639 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 2025-05-24 22:52:38 39.22583 28.97278 11.88 ML 1.1 Simav (Kütahya) 2025-05-24 22:44:32 36.38694 28.68028 7.0 ML 1.2 Akdeniz - [36.43 km] Ortaca (Muğla) 2025-05-24 22:38:53 38.82083 26.86472 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [08.05 km] Foça (İzmir) 2025-05-24 22:32:32 41.82861 43.25167 16.27 ML 2.0 Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [45.26 km] Posof (Ardahan) 2025-05-24 22:23:16 36.30167 36.05972 7.0 ML 2.0 Antakya (Hatay) 2025-05-24 22:21:27 36.30056 36.07944 4.04 ML 3.3 Antakya (Hatay) 2025-05-24 21:46:28 36.55056 29.21583 7.0 ML 1.0 Seydikemer (Muğla) 2025-05-24 21:12:18 39.10139 33.29028 7.04 ML 1.1 Kulu (Konya) 2025-05-24 21:10:04 39.81833 39.81694 7.0 ML 1.1 Çayırlı (Erzincan) 2025-05-24 21:06:55 39.38333 27.95833 7.0 ML 1.1 Altıeylül (Balıkesir) 2025-05-24 20:18:58 38.09917 27.12722 7.08 ML 2.1 Menderes (İzmir) 2025-05-24 20:07:31 37.66333 35.96889 6.95 ML 2.3 Kozan (Adana) 2025-05-24 20:06:04 38.10667 27.12139 5.53 ML 3.0 Menderes (İzmir) 2025-05-24 20:01:11 38.105 38.40611 7.08 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) 2025-05-24 19:49:25 36.73944 35.52472 6.86 ML 2.1 Yumurtalık (Adana) 2025-05-24 19:33:33 38.09056 28.75111 14.52 ML 1.2 Buldan (Denizli) 2025-05-24 19:27:46 38.25556 38.13806 7.0 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 2025-05-24 19:00:34 38.11861 37.81917 6.46 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 2025-05-24 18:56:46 37.5375 36.90278 7.0 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2025-05-24 18:22:05 37.65833 35.97639 6.95 ML 2.2 Kozan (Adana) 2025-05-24 18:19:17 39.18778 28.93778 7.11 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2025-05-24 17:41:56 36.94306 27.99806 6.96 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.59 km] Milas (Muğla) 2025-05-24 17:23:36 36.50306 28.15861 5.55 ML 1.1 Akdeniz - [14.97 km] Marmaris (Muğla) 2025-05-24 16:34:41 38.3075 38.1125 7.05 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 2025-05-24 16:21:10 36.96472 28.82361 7.0 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla) 2025-05-24 16:20:40 40.83056 28.41722 6.96 ML 1.3 Marmara Denizi - [20.83 km] Büyükçekmece (İstanbul) 2025-05-24 15:13:57 40.61417 41.37722 7.01 ML 1.6 Yusufeli (Artvin) 2025-05-24 15:04:28 38.61444 26.71972 11.88 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.79 km] Foça (İzmir) 2025-05-24 14:45:23 41.0 34.40083 9.2 ML 1.9 Kargı (Çorum) 2025-05-24 14:34:18 39.185 28.90333 7.13 ML 1.4 Simav (Kütahya) 2025-05-24 14:08:27 38.61861 26.71083 11.4 ML 2.5 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.77 km] Foça (İzmir) 2025-05-24 14:03:44 38.60083 26.71972 10.05 ML 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.18 km] Foça (İzmir) 2025-05-24 13:54:30 36.51 38.53444 7.05 ML 2.0 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.45 km] Akçakale (Şanlıurfa) 2025-05-24 13:52:00 38.62028 26.72722 9.93 ML 3.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.93 km] Foça (İzmir) 2025-05-24 13:31:28 36.52 28.11778 7.0 ML 2.6 Akdeniz - [12.44 km] Marmaris (Muğla) 2025-05-24 13:30:55 39.455 28.16278 7.0 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir) 2025-05-24 13:18:33 38.33417 38.77528 10.81 ML 1.3 Kale (Malatya) 2025-05-24 13:12:43 39.20333 28.4425 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-05-24 12:34:11 38.35833 38.77139 8.92 ML 2.4 Kale (Malatya) 2025-05-24 12:33:38 38.53167 28.49139 7.0 ML 1.0 Alaşehir (Manisa) 2025-05-24 12:10:58 37.66694 35.9375 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana) 2025-05-24 11:43:32 37.19778 36.95861 7.0 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep) 2025-05-24 11:39:07 38.8075 37.30306 7.24 ML 1.9 Gürün (Sivas) 2025-05-24 11:13:50 40.65583 27.5275 12.75 ML 1.5 Marmara Denizi - [04.59 km] Marmara (Balıkesir) 2025-05-24 11:06:21 38.85056 43.49722 7.0 ML 2.0 Tuşba (Van) 2025-05-24 10:07:35 35.51222 26.85389 10.42 ML 2.5 Ege Denizi - [141.64 km] Datça (Muğla) 2025-05-24 09:09:52 39.12639 27.50639 7.0 ML 1.5 Soma (Manisa) 2025-05-24 09:01:55 35.9875 28.13028 7.0 ML 2.0 Akdeniz - [71.53 km] Marmaris (Muğla) 2025-05-24 08:35:12 39.15806 41.33333 7.8 ML 2.0 Varto (Muş) 2025-05-24 07:45:13 40.81472 28.10194 7.0 ML 2.0 Marmara Denizi - [20.71 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2025-05-24 07:29:17 38.27417 38.79083 8.63 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 2025-05-24 07:23:54 39.24833 28.95111 7.59 ML 1.6 Simav (Kütahya) 2025-05-24 07:13:01 37.89222 27.62278 7.0 ML 1.5 Germencik (Aydın) 2025-05-24 06:16:32 40.85472 28.40972 6.99 ML 1.4 Marmara Denizi - [18.79 km] Büyükçekmece (İstanbul) 2025-05-24 06:00:34 38.42028 39.2575 6.92 ML 1.4 Sivrice (Elazığ) 2025-05-24 05:17:11 36.97333 27.99556 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.29 km] Milas (Muğla) 2025-05-24 04:46:21 38.09361 36.65528 6.11 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) 2025-05-24 04:27:03 39.44389 37.30083 6.67 ML 1.8 Ulaş (Sivas) 2025-05-24 04:02:28 39.2275 28.95639 12.76 ML 1.9 Simav (Kütahya) 2025-05-24 03:28:34 38.0925 38.4725 6.91 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) 2025-05-24 03:21:46 38.34583 38.7575 9.75 ML 1.2 Kale (Malatya) 2025-05-24 03:14:53 37.66722 35.95556 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana) 2025-05-24 02:57:09 39.24278 28.93611 6.94 ML 0.8 Simav (Kütahya) 2025-05-24 02:22:19 39.43194 37.33333 9.98 ML 1.3 Ulaş (Sivas) 2025-05-24 02:11:56 38.82333 43.56917 6.98 ML 1.6 Tuşba (Van) 2025-05-24 02:10:16 35.82194 38.20417 7.0 ML 2.9 Ath-Thawrah, Rakka (Suriye) - [110.71 km] Akçakale (Şanlıurfa) 2025-05-24 01:45:24 36.91917 29.43306 7.55 ML 1.7 Altınyayla (Burdur) 2025-05-24 01:43:58 37.90222 36.19306 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana) 2025-05-24 01:23:51 41.24917 43.93306 6.52 ML 2.0 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [41.43 km] Akyaka (Kars) 2025-05-24 01:18:07 37.66778 35.95167 6.99 ML 1.0 Kozan (Adana) 2025-05-24 01:16:46 37.17722 36.91722 6.97 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep) 2025-05-24 00:56:55 39.15389 29.48583 6.92 ML 1.8 Çavdarhisar (Kütahya) 2025-05-24 00:50:55 39.02639 26.88444 9.64 ML 0.7 Dikili (İzmir) 2025-05-24 00:45:34 38.48028 25.50111 6.82 ML 1.8 Ege Denizi - [69.35 km] Çeşme (İzmir) 2025-05-24 00:19:57 39.07528 43.25722 7.0 ML 1.8 Erciş (Van) 2025-05-24 00:10:18 39.35639 28.92028 6.99 ML 2.1 Simav (Kütahya) 2025-05-24 00:00:17 40.825 27.75167 6.87 ML 2.0 Marmara Denizi - [20.70 km] Marmara (Balıkesir) 2025-05-23 23:57:07 35.855 25.98083 8.02 ML 2.4 Ege Denizi 2025-05-23 23:53:52 38.29111 37.7925 10.83 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 2025-05-23 23:48:05 41.18472 43.9525 7.68 ML 2.0 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [37.49 km] Akyaka (Kars) 2025-05-23 23:22:04 38.27611 38.70528 11.34 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 2025-05-23 23:15:03 39.24028 28.95083 7.9 ML 1.8 Simav (Kütahya) 2025-05-23 23:06:52 39.24667 28.95583 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya) 2025-05-23 23:05:30 39.24722 28.95389 9.24 ML 2.8 Simav (Kütahya) 2025-05-23 23:03:28 39.24528 28.95889 10.65 ML 2.1 Simav (Kütahya) 2025-05-23 23:00:26 38.72083 27.75389 6.98 ML 1.4 Saruhanlı (Manisa) 2025-05-23 22:51:00 39.25389 28.94139 7.02 ML 0.9 Simav (Kütahya) 2025-05-23 22:28:25 39.23917 28.95167 9.73 ML 1.9 Simav (Kütahya) 2025-05-23 22:23:29 39.23417 28.96333 11.24 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2025-05-23 22:18:37 38.25417 38.7375 8.96 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 2025-05-23 22:16:26 39.23889 28.95361 10.05 ML 2.3 Simav (Kütahya) 2025-05-23 22:15:52 39.23417 28.95806 7.49 ML 2.0 Simav (Kütahya) 2025-05-23 22:05:39 39.20167 28.9375 12.28 ML 2.0 Simav (Kütahya) 2025-05-23 21:57:08 39.22667 28.96722 11.62 ML 3.3 Simav (Kütahya)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2025.05.24 23:57:04 38.1045 27.0967 10.1 -.- 1.6 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) 2025.05.24 23:14:03 38.0728 38.2175 7.5 -.- 1.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 2025.05.24 23:02:37 40.8283 28.1610 5.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI 2025.05.24 22:24:12 36.2580 36.7105 6.6 -.- 1.7 -.- KUSAKLI-REYHANLI (HATAY) 2025.05.24 22:23:12 36.2665 36.4417 10.0 -.- 1.6 -.- KONUK-REYHANLI (HATAY) 2025.05.24 22:21:26 36.2935 36.0482 5.5 -.- 3.2 3.0 KARLISU-(HATAY) 2025.05.24 21:12:18 39.0905 33.2758 6.1 -.- 1.4 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 2025.05.24 21:10:01 39.6665 40.0907 23.0 -.- 1.2 -.- BULMUS-TERCAN (ERZINCAN) 2025.05.24 21:06:53 39.3393 27.8148 17.1 -.- 1.3 -.- YAZOREN-SAVASTEPE (BALIKESIR) 2025.05.24 20:18:58 38.1052 27.0973 7.1 -.- 2.2 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) 2025.05.24 20:07:31 37.7027 35.9598 7.9 -.- 2.1 -.- KASALTI-FEKE (ADANA) 2025.05.24 20:06:04 38.0888 27.0970 4.6 -.- 3.2 3.0 CAMONU-MENDERES (IZMIR) 2025.05.24 20:01:10 38.0987 38.4175 5.0 -.- 1.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 2025.05.24 19:49:26 36.7065 35.5077 24.8 -.- 2.2 -.- KIRMIZIDAM-YUMURTALIK (ADANA) 2025.05.24 19:27:47 38.2948 38.2108 8.3 -.- 1.9 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 2025.05.24 19:00:33 38.1753 37.8072 5.4 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)l 2025.05.24 18:56:48 37.4980 36.9595 5.0 -.- 1.6 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS)