26 Haziran 2025 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir ve Avcılar su kesintisi sorgulama ekranı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 26 Haziran Perşembe günü su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı.Bu ilçeler arasında Esenyurt, Küçükçekmece, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Şişli dikkat çekti. 26 Haziran 2025 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

İSKİ su kesintisi yaşanacağı ilçeleri tek tek duyurdu. Buna göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 26 Haziran Perşembe günü su kesintisi yaşayacak ilçeleri paylaştı.

Bazı ilçelerde yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulayacağı bilgisi verildi. İstanbul'un hangi mahallelerde suların kesileceği ve suların ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı bölgelerde planlı su kesintilerini tek tek duyurdu.

26 HAZİRAN 2025 İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı su kesintisi listesine İSKİ'nin internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Su Kesinti listesine ayrıca mobil web yerinde ve ALO 185 üzerinden öğrenebilirsiniz. Su Arıza Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin alınması için de İSKİ'ye başvuru yapmanız yeterli olacaktır.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

26 HAZİRAN 2025 İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle bugün saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Terkos-İkitelli isale hattında iyileştirme ve bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şu şekildedir:

"Arnavutköy ilçesinde; Yassıören, Yeşilbayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Nakkaş ve Kızılcıali mahalleleri. Esenyurt ilçesinde; Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçe, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri. Başakşehir ilçesinde; Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri. Avcılar ilçesinde; Yeşilkent ve Tahtakale mahalleleri. Küçükçekmece ilçesinde; Yarımburgaz Mahallesi, Büyükçekmece ilçesinde; Karaağaç Mahallesi."