26 Mayıs 2025 İzmir elektrik kesintisi! Bu ilçelerde yaşayanlar saatlerce elektriksiz kalacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mayıs 2025 13:29 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 13:30 - Güncelleme:

26 Mayıs Pazartesi günü İzmir'in birçok ilçe ve mahallesinde planlı elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar, hangi ilçelerde elektriklerin kesileceğini öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. İşte o ilçe ve mahalleler...

26 Mayıs Pazartesi günü İzmir’de yaşanacak uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (GDZ) takip ediliyor. Planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi paylaşıldı. Listede yer alan ilçelerde yaşayan ya da o ilçelerde işi olan vatandaşlar, elektrik kesintisi konusunda bilgilendirildi. 26 Mayıs günü hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Mayıs Pazartesi İzmir planlı elektrik kesintisi listesi… 26 MAYIS İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İzmir’de 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan listede, gün içinde elektrik verilemeyecek ilçe ve sokaklar tek tek paylaşıldı. İşte, 26 Mayıs İzmir elektrik kesintisi listesi… 26 MAYIS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 Mayıs 2025 İzmir'in Bornova, Bergama, Çeşme, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Ödemiş ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 Mayıs Pazartesi 2025

Kesinti ID : 3371997

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BERGAMA / İZMİR

Durmuşlar Pireveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu ) Örenli ( ÖRENLİ Örenli Köyü İç Yolu ) Çürükbağlar ( Çürükbağ Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü Pireveliler Köyü İç Yolu ) Karalar İneşir ( İneşir Köyü İç Yolu Bergama İvrindi Yolu ) İkizler ( İkizler Köyü Yolu İkizler Köyü İkizler ) Halilağalar ( Halilağalar Köyü İç Yolu Halilağalar Köyü ) Dereköy Hacılar ( dereköy hacılar bucağı isimsiz ) 26 Mayıs Pazartesi 2025

Kesinti ID : 3371503

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BORNOVA / İZMİR

Atatürk ( 951/1. Sk. 949. Sk. 950. Sk. 951. Sk. 951/4. Sk. 951/3. Sk. 951/2. Sk. ) ÇEŞME / İZMİR Ilıca ( 5008/1. Sk. 5015. Sk. 5015 Sk. 5013. Sk. 14083. Sk. 4089. Sk. 5002. Sk. 5011. Sk. 5009. Sk. 5006. Sk. 5005/1 Sk. 5005. Sk. 5004. Sk. 5003. Sk. 5016 Sk. 5008/1 Sk. 5008. Sk. 5011 SK. 5040. Sk. 5035. Sk. 5034. Sk. 5020. Sk. ) Çakabey ( 2239 5010. Sk. 5009. Sk. 2249. Sk. 2237. Sk. 2236. Sk. 2235. Sk. 2200. Sk. 2010/1. Sk. ) Alaçatı ( 14089/3. Sk. 14089/5. Sk. 5011 Sk. 14083. Sk. ) Kesinti ID : 3372022

Saat : 9:30 - 16:30

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 26 Mayıs Pazartesi 2025

Kesinti ID : 3372050

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları FOÇA / İZMİR

Cumhuriyet ( İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd. İlkim Eylül Sk. İstanbul Cd. TEKİN KİPÖZ İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU ) Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KIVILCIM KEMAL ANADOL KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLI KUME EVLER Kozbeyli Küme Evler BARBAROS Kozbeyli Küme Evleri Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER kozbeyli ) 26 Mayıs Pazartesi 2025

Kesinti ID : 3371208

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları GAZİEMİR / İZMİR

Sevgi ( 952. Sk. 955. Sk. 954. Sk. 953. Sk. 950. Sk. 951. Sk. ) 26 Mayıs Pazartesi 2025 Kesinti ID : 3372167 Saat : 9:00 - 14:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KARABAĞLAR / İZMİR Yunus Emre ( 4187. Sk. 4188. Sk. 4189. Sk. 4190. Sk. 4191. Sk. 4194. Sk. 4194/1. Sk. 4195. Sk. 4197. Sk. 4198. Sk. 4199. Sk. 4200. Sk. 4203. Sk. 4205. Sk. 4232. Sk. 4234. Sk. Sırrı Atalay Sk. ) 26 Mayıs Pazartesi 2025 Kesinti ID : 3372110 Saat : 17:00 - 18:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KARABURUN / İZMİR Mordoğan ( 251 336 440 FAKÜLTE 144 153 136 163 183 360 NAMIK KEMAL 160 185 Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın 360 Şehit Süleyman Aşkın 362 362 364 Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın İnönü 168 389 507 324 199 493 101 309 104 198 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 63 İÇ YOL 385 193 374 201 47 371 109 64 FAKÜLTE MORDOĞAN 400 204 FAKÜLTE 320 12 ÇATALKAYA ÇATALKAYA/KÜMEEVLER 157 ÇATALKAYA 324 109 367 176 366 336 382 149 140 207 436 185 276 305 isimsiz521 67 125 206 177 143 389 çatalkaya 360 81 435 196 359 147 373 197 160 11 18 345 178 443 160 346 410 156 81 342 10 380 378 369 386 369 191 436 11 10 419 382 332 117 217 394 491 491 12/1 407 341 ÇATALKAYA KÜMEEVLER MORDOĞAN KÜME EVLER 110 150 KÖRFEZ çatalkaya küme evler 399 catalkaya catalkaya inönü cd 111 Sk. 114. Sk. 120. Sk. 126. Sk. 131. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 154. Sk. 155. Sk. 162. Sk. 165. Sk. 166 169. Sk. 172. Sk. 178. Sk. 179. Sk. 192. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 210. Sk. 213. Sk. 216. Sk. 226. Sk. 228. Sk. 28. Sk. 283. Sk. 293. Sk. 311. Sk. 315. Sk. 321 323. Sk. 325. Sk. 326. Sk. 328. Sk. 332. Sk. 333. Sk. 337. Sk. 340. Sk. 342 Sk. 347. Sk. 360. Sk. 364. Sk. 371. Sk. 375. Sk. 388. Sk. 389. Sk. 395. Sk. 415 438. Sk. 44. Sk. 440. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 452. Sk. 453. Sk. 470. Sk. 473. Sk. 475. Sk. 476. Sk. 485. Sk. 487. Sk. 488. Sk. 507. Sk. 509 Sk. 510. Sk. 518. Sk. 52. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 526. Sk. Ahmet Sarıtaş Mahmutoğlu Sitesi İçi Yolu Aykent 90 Sitesi İç Yolu DEREBOYU Doğa Tatil Sitesi İç Yolu Efeler Sitesi İç Yolu Eski Karaburun Yolu Fakülte Fatih Karaburun Yolu Kazım Karabekir Leman Kavukçu Ortadoğulular Sitesi İç Yolu Sahil Seal Beach Clap Talisca İbrahim Gül İmren Sitesi İç Yolu İntur Sitesi İç Yolu İnönü İzmir 224 FATİH 21 139 208 379 128 154 359 ÇATALKAYA 160 161 356 525 KÖRFEZ 402 206 MORDOĞAN KÖYÜ 20 Çatalkaya Küme Evler 354 383 266 432 520 18 380 367 372 118 257 335 294 164 KAZIM KARABEKİR 149 424 427 426 465 466 329 331 330 332 421 33 MUSTAFA KEMAL 35 37 39 AYIBALIĞI 74 156 420 422 264 MORDOĞAN CUMHURİYET 404 408 106 515 353 376 142 375 300 146 145 NAMIK KEMAL 275 410 İNÖNÜ 355 249 247 262 ATATÜRK 22 26 352 364 136 83 110 175 154 ) 27 Mayıs Salı 2025 Kesinti ID : 3372017 Saat : 13:00 - 15:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KARŞIYAKA / İZMİR Yamanlar ( YAMANLAR ) 26 Mayıs Pazartesi 2025 Kesinti ID : 3371891 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları ÖDEMİŞ / İZMİR Anafartalar ( Öğretmenler Cd. Salkım Sk. Yurt Sk. Zeytinlik Cd. Şehit Lütfü Bingöl Sk. Şehit Süleyman Özdemir Cd. ÇAYLI MEHMET EFE SK. Çilek Sk. Akkaş Sk. Bilgi Sk. Göksenin Sk. Kooperatif Sk. Marmara Cd. ) İlgili Haber 24 Mayıs İstanbul’da dev elektrik kesintisi! İstanbul'un hangi ilçelerinde kesinti olacak?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin