26 Mayıs 2025 İzmir elektrik kesintisi! Bu ilçelerde yaşayanlar saatlerce elektriksiz kalacak
26 Mayıs Pazartesi günü İzmir'in birçok ilçe ve mahallesinde planlı elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar, hangi ilçelerde elektriklerin kesileceğini öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. İşte o ilçe ve mahalleler...
26 Mayıs Pazartesi günü İzmir’de yaşanacak uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (GDZ) takip ediliyor.
Planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi paylaşıldı. Listede yer alan ilçelerde yaşayan ya da o ilçelerde işi olan vatandaşlar, elektrik kesintisi konusunda bilgilendirildi.
26 Mayıs günü hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Mayıs Pazartesi İzmir planlı elektrik kesintisi listesi…
26 MAYIS İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İzmir’de 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
GDZ Elektrik tarafından paylaşılan listede, gün içinde elektrik verilemeyecek ilçe ve sokaklar tek tek paylaşıldı. İşte, 26 Mayıs İzmir elektrik kesintisi listesi…
26 MAYIS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
26 Mayıs 2025 İzmir'in Bornova, Bergama, Çeşme, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Ödemiş ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
26 Mayıs Pazartesi 2025
Kesinti ID : 3371997
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Durmuşlar
Pireveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu )
Örenli ( ÖRENLİ Örenli Köyü İç Yolu )
Çürükbağlar ( Çürükbağ Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü Pireveliler Köyü İç Yolu )
Karalar
İneşir ( İneşir Köyü İç Yolu Bergama İvrindi Yolu )
İkizler ( İkizler Köyü Yolu İkizler Köyü İkizler )
Halilağalar ( Halilağalar Köyü İç Yolu Halilağalar Köyü )
Dereköy Hacılar ( dereköy hacılar bucağı isimsiz )
26 Mayıs Pazartesi 2025
Kesinti ID : 3371503
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Atatürk ( 951/1. Sk. 949. Sk. 950. Sk. 951. Sk. 951/4. Sk. 951/3. Sk. 951/2. Sk. )
Saat : 9:30 - 16:30
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
26 Mayıs Pazartesi 2025
Kesinti ID : 3372050
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet ( İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd. İlkim Eylül Sk. İstanbul Cd. TEKİN KİPÖZ İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU )
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KIVILCIM KEMAL ANADOL KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLI KUME EVLER Kozbeyli Küme Evler BARBAROS Kozbeyli Küme Evleri Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER kozbeyli )
26 Mayıs Pazartesi 2025
Kesinti ID : 3371208
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
GAZİEMİR / İZMİR
Sevgi ( 952. Sk. 955. Sk. 954. Sk. 953. Sk. 950. Sk. 951. Sk. )