26 Mayıs Pazartesi baraj doluluk oranı! Yağışlar İstanbul barajlarındaki su seviyesini arttırabildi mi?

İSKİ tarafından İstanbul baraj doluluk oranları güncellendi. Yağışlar etkisini göstermesiyle beraber Megakentin barajlarındaki su seviyesi merak konusu oldu. Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Elmalı ve diğer barajlardaki son durum, İstanbul’un su ihtiyacını karşılamaktadır. 26 Mayıs 2025 itibarıyla baraj doluluk oranlarında yaşanan değişim merak konusu oldu.

İstanbul, 16 milyonu aşan nüfusuyla yüksek bir su talebine sahip bir şehirdir. Bu nedenle barajların doluluk oranları, özellikle yağışlı olduğu zamanlarda vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 26 Mayıs 2025 tarihinde barajlardaki güncel su seviyelerini kamuoyuyla paylaştı. Sağanak yağışlar, Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere ve Darlık barajlarındaki su seviyeleri merak ediliyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 MAYIS 2025

26 Mayıs 2025 tarihinde İSKİ tarafından açıkladığı verilere göre, barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 77,52 olarak ölçüldü.

Bahar aylarında etkisini gösteren yağışlar barajlar üzerinde olumlu bir tablo çiziyor. Özellikle Elmalı Barajı yüzde 91,71’lik doluluk oranına sahipken, Ömerli Barajı yüzde 89,66 ile yüksek doluluk seviyesini koruyor.

Istrancalar Barajı ise yüzde 44,86 ile en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak dikkat çiziyor.

Mayıs 2025’te İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar, baraj doluluk oranlarını arttırmasını sağlıyor.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli Barajı 89,66

Darlık Barajı 80,78

Elmalı Barajı 91,71

Terkos Barajı 77,59

Alibey Barajı 57,58

Büyükçekmece Barajı 68,6

Sazlıdere Barajı 56,81

Istrancalar Barajı 44,86

Kazandere Barajı 85,52

Pabuçdere Barajı 84,85