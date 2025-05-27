27- 28 Mayıs 2025 Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara'da EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bugün ve yarın birçok ilçede elektrik kesintisi gerçekleşecek. Kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleşecektir. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler hakkında güncel bilgiye EDAŞ'ın internet sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Ankara’da birçok ilçe ve mahallelerinde gerçekleşecek elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Başkent EDAŞ’ın arıza sorgulama ekranlarını erişim sağlayabilirsiniz.

Bu ekranlarda planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle aşanacak elektrik kesintileri hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiye sahip olabilirsiniz.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ: HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK?

27 Mayıs Salı ve 28 Mayıs Çarşamba günü Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi ( BAŞKENTEDAŞ ) elektrik kesintilerini duyurdu. Buna göre Ankara'nın Altındağ, Ayaş, Beypazarı, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcıhamam, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrikler kesilecektir.

Bugün ve yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerde kesinti nedeni olarak şebeke arızası olarak gösterilmektedir.