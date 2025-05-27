27- 28 Mayıs 2025 Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ankara'da EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bugün ve yarın birçok ilçede elektrik kesintisi gerçekleşecek. Kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleşecektir. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler hakkında güncel bilgiye EDAŞ'ın internet sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Ankara’da birçok ilçe ve mahallelerinde gerçekleşecek elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Başkent EDAŞ’ın arıza sorgulama ekranlarını erişim sağlayabilirsiniz.
Bu ekranlarda planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle aşanacak elektrik kesintileri hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiye sahip olabilirsiniz.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ: HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK?
27 Mayıs Salı ve 28 Mayıs Çarşamba günü Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) elektrik kesintilerini duyurdu. Buna göre Ankara'nın Altındağ, Ayaş, Beypazarı, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcıhamam, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrikler kesilecektir.
Bugün ve yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerde kesinti nedeni olarak şebeke arızası olarak gösterilmektedir.
|Mahalle
|Sokak
|Kesinti Nedeni
|Durum
|Battalgazi
|-
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|Muhtar Arif Turan
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|916 Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|931 Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|933 Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|947 Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|932 Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|952 Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|939 Sokak (x2 tekrar)
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Atıfbey
|Orhangazi Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Gicik
|Orhangazi Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Gicik
|Gicik.. Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Gicik
|Gicik. Sokak (x2 tekrar)
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Güneşevler
|Taşdelen Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Mahalle
|Sokak
|Kesinti Nedeni
|Durum
|Battalgazi
|-
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|Muhtar Arif Turan
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|916 Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|931 Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|933 Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|947 Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|932 Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|952 Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Battalgazi
|939 Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Atıfbey
|Orhangazi Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Gicik
|Orhangazi Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Gicik
|Gicik.. Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Gicik
|Gicik. Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Güneşevler
|Taşdelen Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Gökler
|-
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Gökler
|Gökler Sokak (x2 tekrar)
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Uğurçayırı
|Gökler Sokak
|Şebeke Arızası
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Mahalle
|Sokak
|Kesinti Nedeni
|Gökler
|Gökler
|Şebeke Arızası
|Uğurçayırı
|Gökler
|Şebeke Arızası
|Hacıkara
|Alparslan Türkeş
|Şebeke Arızası
|Hacıkara
|Tamirciler 1
|Şebeke Arızası
|Hacıkara
|Tamirciler 2
|Şebeke Arızası
|Hacıkara
|Özgür
|Şebeke Arızası
|Yeşilağaç
|Gürağaç
|Şebeke Arızası
|Uruş
|Kotan
|Şebeke Arızası
|Uruş
|Berberoğlu
|Şebeke Arızası
|Uruş
|Enis Fırat
|Şebeke Arızası
|Uruş
|Aras (Yeni)
|Şebeke Arızası
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin