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27- 28 Mayıs 2025 Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
27- 28 Mayıs 2025 Ankara elektrik kesintisi! Ankara&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bugün ve yarın birçok ilçede elektrik kesintisi gerçekleşecek. Kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleşecektir. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler hakkında güncel bilgiye EDAŞ'ın internet sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Ankara’da birçok ilçe ve mahallelerinde gerçekleşecek elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Başkent EDAŞ’ın arıza sorgulama ekranlarını erişim sağlayabilirsiniz.

Bu ekranlarda planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle aşanacak elektrik kesintileri hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiye sahip olabilirsiniz.

27- 28 Mayıs 2025 Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ: HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK?

27 Mayıs Salı ve 28 Mayıs Çarşamba günü Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) elektrik kesintilerini duyurdu. Buna göre Ankara'nın Altındağ, Ayaş, Beypazarı, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcıhamam, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrikler kesilecektir.
 
Bugün ve yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerde kesinti nedeni olarak şebeke arızası olarak gösterilmektedir.
 
EDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
 
MahalleSokakKesinti NedeniDurum
Battalgazi-Şebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
BattalgaziMuhtar Arif TuranŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Battalgazi916 SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Battalgazi931 SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Battalgazi933 SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Battalgazi947 SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Battalgazi932 SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Battalgazi952 SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Battalgazi939 Sokak (x2 tekrar)Şebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
AtıfbeyOrhangazi SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
GicikOrhangazi SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
GicikGicik.. SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
GicikGicik. Sokak (x2 tekrar)Şebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
GüneşevlerTaşdelen SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
 
 
MahalleSokakKesinti NedeniDurum
Battalgazi-Şebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
BattalgaziMuhtar Arif TuranŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Battalgazi916 SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Battalgazi931 SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Battalgazi933 SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Battalgazi947 SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Battalgazi932 SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Battalgazi952 SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Battalgazi939 SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
AtıfbeyOrhangazi SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
GicikOrhangazi SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
GicikGicik.. SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
GicikGicik. SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
GüneşevlerTaşdelen SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
Gökler-Şebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
GöklerGökler Sokak (x2 tekrar)Şebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
UğurçayırıGökler SokakŞebeke ArızasıÇalışmalar Devam Ediyor
 
 
MahalleSokakKesinti Nedeni
GöklerGöklerŞebeke Arızası
UğurçayırıGöklerŞebeke Arızası
HacıkaraAlparslan TürkeşŞebeke Arızası
HacıkaraTamirciler 1Şebeke Arızası
HacıkaraTamirciler 2Şebeke Arızası
HacıkaraÖzgürŞebeke Arızası
YeşilağaçGürağaçŞebeke Arızası
UruşKotanŞebeke Arızası
UruşBerberoğluŞebeke Arızası
UruşEnis FıratŞebeke Arızası
UruşAras (Yeni)Şebeke Arızası
 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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