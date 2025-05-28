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28 Mayıs 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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28 Mayıs 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altının onsu 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü ons altın 3.301 dolardan işlem görürken gram altın 4.170,47 TL ile devam ediyor. Çeyrek altın 6.672,36 TL, Cumhuriyet altını ise 26.695,54 TL'den kaydedildi.

Gözde yatırım araçlarından biri olan altın da hareketlilik sürüyor. Altının ons fiyatı bugün saat 12.40 itibarıyla 3.301 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %0.23 olarak paylaşıldı. 28 Mayıs 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.32 arttı.

28 Mayıs 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - 1. Resim

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (28 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA)

Serbest piyasada gram altın saat 12: 33 itibarıyla alış 4.170,47 TL, satış 4,150.96 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 6.672,36  TL’den alınırken, 6.818,93 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 27.064,28 TL’den işlem görüyor.

Serbest Piyasada AltınALIŞSATIŞ%SAAT
 
ALTIN/ONS
 
3.301,36
3.302,04
0,65
12:33
 
GRAM ALTIN
 
4.170,71
4.171,20
%0,81
12:18
 
CUMHURİYET ALTINI
 
26.693,59
27.196,47
%0,81
12:18
 
TAM ALTIN
 
27.101,00
27.281,00
0,45
12:18
 
ZİYNET ALTINI
 
26.696,24
27.199,65
0,83
12:18
 
ÇEYREK ALTIN
 
6.673,13
6.819,91
%0,81
12:18
 
YARIM ALTIN
 
13.306,41
13.641,54
0,83
12:18
 
ATA ALTIN
 
27.366,41
28.057,47
0,00
12:33
 
14 AYAR BİLEZİK GRAMI
 
2.274,91
3.221,91
0,38
12:18
 
22 AYAR BİLEZİK GRAMI
 
3.792,24
3.993,20
0,45
12:18
 
GREMSE ALTIN
 
67.546,00
68.308,00
0,45
12:18
 
ALTIN/ONS TL
 
129.502,00
129.563,00
0,83
12:33

28 Mayıs 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - 2. Resim

Mayıs ayının ilk gününe kıyasladığı takdirde gram altın 146,13 TL artarak yüzde 3,65 değer kazandı.

Yeni yılda başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 1.156,3 lira artarak yüzde 38,61 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 2,441.56 liradan 4,150.96 liraya yükselerek değer yüzde 70,01 değerlendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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