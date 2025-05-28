28 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
28 Mayıs 2025 Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Bölgede yaşayan vatandaşlar bugün İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? sorularına cevap aramaya başladı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde 28 Mayıs Çarşamba günü elektrik kesintileri yaşanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında kentin birçok noktasında elektrik geçici olarak kesilecek. Vatandaşlar kesinti yapılacak saatler ve mahalleler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor.
28 MAYIS İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BEDAŞ, 28 Mayıs günü yapılacak planlı kesintilerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, bakım, yenileme ve şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerde farklı saat dilimlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı belli oldu.
Kesintiler, BEDAŞ tarafından belirlenen saat diliminde yapılacak olup vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına önlem almaları tavsiye ediliyor.
|İlçe
|Mahalle
|Saat Aralığı
|Kesinti Nedeni
|Etkilenen Sokaklar
|Arnavutköy
|Hadımköy
|00:30 - 06:00
|Kapsamlı TM Bakımı
|Nurettin Sözen, Ürgüplü ve çevresindeki sokaklar
|Arnavutköy
|Boğazköy İstiklal
|09:00 - 16:00
|Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|Alpgiray, Devlet, Doğuhan, Eber, Emre, Gülaçtı, Kemaliye, Müdafa, Milli Egemenlik, Türksoy, Uludoğan, Yeşilay, vb.
|Avcılar
|Denizköşkler
|09:00 - 17:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Belirtilmedi
|Bağcılar
|Hürriyet
|00:00 - 06:00
|Kapsamlı TM Bakımı
|127., 68., Menderes Sokak bölgeleri
|Bağcılar
|Demirkapı
|09:00 - 17:00
|Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|1697., 1703., 1704., 1705., 1706. Sokaklar
|Bahçelievler
|Kocasinan Merkez
|00:00 - 06:00
|Kapsamlı TM Bakımı
|2. Zafer, Erenler 2, Eski Edirne Yolu, Hanım, Kandil, Kandilli 1, Karamurat, Kuşçu, Mumcu, Pınar 1, Teyyare, Zafer, vb.
|Bakırköy
|Zuhuratbaba
|09:00 - 16:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Bestekar Rauf Yekta, Zuhuratbaba, Şükran Çiftliği Sokaklar
|Bakırköy
|Yeşilköy
|09:00 - 13:00
|Kapsamlı TM Bakımı
|Ahmet Taner Kışlalı, Alışan Yedibaşlar, Bademli, Baharistan, Bostan, Geçici Lale, Murat Cankat, Mürvetli, vb.
|Zeytinburnu
|Seyitnizam
|09:00 - 13:00
|Kapsamlı TM Bakımı
|G/8. Sokak
|Bakırköy
|Kartaltepe, Yenimahalle, Zuhuratbaba
|09:00 - 16:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Alpullu, Kıbrıs, Yeşil Adalı, Ülkü, İhsan Kalmaz, İncirli, 10 Temmuz, Akıncılar, Bakır, Vankulu, Zümrüt Evler, vb.
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