28 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

28 Mayıs 2025 Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Bölgede yaşayan vatandaşlar bugün İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? sorularına cevap aramaya başladı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde 28 Mayıs Çarşamba günü elektrik kesintileri yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında kentin birçok noktasında elektrik geçici olarak kesilecek. Vatandaşlar kesinti yapılacak saatler ve mahalleler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor.

28 MAYIS İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ, 28 Mayıs günü yapılacak planlı kesintilerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, bakım, yenileme ve şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerde farklı saat dilimlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı belli oldu.

Kesintiler, BEDAŞ tarafından belirlenen saat diliminde yapılacak olup vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına önlem almaları tavsiye ediliyor.

İlçe Mahalle Saat Aralığı Kesinti Nedeni Etkilenen Sokaklar Arnavutköy Hadımköy 00:30 - 06:00 Kapsamlı TM Bakımı Nurettin Sözen, Ürgüplü ve çevresindeki sokaklar Arnavutköy Boğazköy İstiklal 09:00 - 16:00 Kapsamlı Havai Hat Bakımı Alpgiray, Devlet, Doğuhan, Eber, Emre, Gülaçtı, Kemaliye, Müdafa, Milli Egemenlik, Türksoy, Uludoğan, Yeşilay, vb. Avcılar Denizköşkler 09:00 - 17:00 Abone/Şube Bağlantısı Belirtilmedi Bağcılar Hürriyet 00:00 - 06:00 Kapsamlı TM Bakımı 127., 68., Menderes Sokak bölgeleri Bağcılar Demirkapı 09:00 - 17:00 Kapsamlı Havai Hat Bakımı 1697., 1703., 1704., 1705., 1706. Sokaklar Bahçelievler Kocasinan Merkez 00:00 - 06:00 Kapsamlı TM Bakımı 2. Zafer, Erenler 2, Eski Edirne Yolu, Hanım, Kandil, Kandilli 1, Karamurat, Kuşçu, Mumcu, Pınar 1, Teyyare, Zafer, vb. Bakırköy Zuhuratbaba 09:00 - 16:00 Abone/Şube Bağlantısı Bestekar Rauf Yekta, Zuhuratbaba, Şükran Çiftliği Sokaklar Bakırköy Yeşilköy 09:00 - 13:00 Kapsamlı TM Bakımı Ahmet Taner Kışlalı, Alışan Yedibaşlar, Bademli, Baharistan, Bostan, Geçici Lale, Murat Cankat, Mürvetli, vb. Zeytinburnu Seyitnizam 09:00 - 13:00 Kapsamlı TM Bakımı G/8. Sokak Bakırköy Kartaltepe, Yenimahalle, Zuhuratbaba 09:00 - 16:00 Abone/Şube Bağlantısı Alpullu, Kıbrıs, Yeşil Adalı, Ülkü, İhsan Kalmaz, İncirli, 10 Temmuz, Akıncılar, Bakır, Vankulu, Zümrüt Evler, vb.

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