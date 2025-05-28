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28 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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28 Mayıs İstanbul&#039;da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

28 Mayıs 2025 Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Bölgede yaşayan vatandaşlar bugün İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? sorularına cevap aramaya başladı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde 28 Mayıs Çarşamba günü elektrik kesintileri yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında kentin birçok noktasında elektrik geçici olarak kesilecek. Vatandaşlar kesinti yapılacak saatler ve mahalleler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor.

28 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama - 1. Resim

28 MAYIS İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ, 28 Mayıs günü yapılacak planlı kesintilerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, bakım, yenileme ve şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerde farklı saat dilimlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı belli oldu.

Kesintiler, BEDAŞ tarafından belirlenen saat diliminde yapılacak olup vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına önlem almaları tavsiye ediliyor.

İlçeMahalleSaat AralığıKesinti NedeniEtkilenen Sokaklar
ArnavutköyHadımköy00:30 - 06:00Kapsamlı TM BakımıNurettin Sözen, Ürgüplü ve çevresindeki sokaklar
ArnavutköyBoğazköy İstiklal09:00 - 16:00Kapsamlı Havai Hat BakımıAlpgiray, Devlet, Doğuhan, Eber, Emre, Gülaçtı, Kemaliye, Müdafa, Milli Egemenlik, Türksoy, Uludoğan, Yeşilay, vb.
AvcılarDenizköşkler09:00 - 17:00Abone/Şube BağlantısıBelirtilmedi
BağcılarHürriyet00:00 - 06:00Kapsamlı TM Bakımı127., 68., Menderes Sokak bölgeleri
BağcılarDemirkapı09:00 - 17:00Kapsamlı Havai Hat Bakımı1697., 1703., 1704., 1705., 1706. Sokaklar
BahçelievlerKocasinan Merkez00:00 - 06:00Kapsamlı TM Bakımı2. Zafer, Erenler 2, Eski Edirne Yolu, Hanım, Kandil, Kandilli 1, Karamurat, Kuşçu, Mumcu, Pınar 1, Teyyare, Zafer, vb.
BakırköyZuhuratbaba09:00 - 16:00Abone/Şube BağlantısıBestekar Rauf Yekta, Zuhuratbaba, Şükran Çiftliği Sokaklar
BakırköyYeşilköy09:00 - 13:00Kapsamlı TM BakımıAhmet Taner Kışlalı, Alışan Yedibaşlar, Bademli, Baharistan, Bostan, Geçici Lale, Murat Cankat, Mürvetli, vb.
ZeytinburnuSeyitnizam09:00 - 13:00Kapsamlı TM BakımıG/8. Sokak
BakırköyKartaltepe, Yenimahalle, Zuhuratbaba09:00 - 16:00Abone/Şube BağlantısıAlpullu, Kıbrıs, Yeşil Adalı, Ülkü, İhsan Kalmaz, İncirli, 10 Temmuz, Akıncılar, Bakır, Vankulu, Zümrüt Evler, vb.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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