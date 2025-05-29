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29-30 Mayıs İzmir elektrik kesintisi! İzmir'in hangi ilçesinde elektrikler kesilecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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29-30 Mayıs İzmir elektrik kesintisi! İzmir&#039;in hangi ilçesinde elektrikler kesilecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 - 30 Mayıs İzmir’de yaşanacak planlı elektrik kesintilerinden çok sayıda ilçe ve mahalle etkilenecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, hangi ilçelerde elektriklerin kesileceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

29 - 30 Mayıs günü İzmir’de yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar arama motorlarına İzmir'in hangi ilçesinde elektriklerin kesileceğini sorgulatmaya başladı.

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (GDZ) tarafından yapılan uyarılarla beraber planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi paylaşıldı. 

29-30 Mayıs İzmir elektrik kesintisi! İzmir'in hangi ilçesinde elektrikler kesilecek? - 1. Resim

29-30 MAYIS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir’de 29-30 Mayıs 2025 Perşembe günü planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

GDZ Elektrik tarafından açıklanan listede, gün içinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar paylaşıldı. İşte, 29 Mayıs İzmir elektrik kesintisi listesi…

29-30 Mayıs İzmir elektrik kesintisi! İzmir'in hangi ilçesinde elektrikler kesilecek? - 2. Resim

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bugün İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Çiğli, Foça,Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire, Urla ilçelerinin bazı mahallelerinde belirli sürelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. 

TarihKesinti IDSaatDurumİlçeMahalle / Bölgeler
29 Mayıs Perşembe337562109:00 - 15:00BaşladıBAYINDIRKızıloba
29 Mayıs Perşembe337293409:00 - 15:00BaşladıBERGAMAArmağanlar, Kurfallı, Ovacık, İslamsaray, Fatih, Karahıdırlı, Eğrigöl, Bozköy (İzmir-Ayvalık Yolu)
29 Mayıs Perşembe337293809:00 - 15:00BaşladıBERGAMASindel, Süleymanlı, Karahıdırlı, Koyuneli, Gaylan
29 Mayıs Perşembe337566309:00 - 17:00BaşladıFOÇAKozbeyli (Küme Evleri)
30 Mayıs Cuma337684309:30 - 16:30PlanlandıÇEŞMEOvacık, Alaçatı, Altınkum, Çakabey, Musalla
30 Mayıs Cuma337575009:00 - 12:00PlanlandıGÜZELBAHÇEYelki (2701 - 2706 Sk., 2447. Sk., 2460. Sk. vb.)
30 Mayıs Cuma337685209:00 - 17:00PlanlandıKİRAZSuludere (Yukarı Akkavaklar, Cevizdalları, Musluk vb.)
30 Mayıs Cuma337601709:00 - 17:00PlanlandıKARABAĞLARKavacık
30 Mayıs Cuma337601809:00 - 17:00PlanlandıKARABAĞLARGünaltay, Devrim (Devlet Demiryolları Parkı çevresi, 4890-5714 Sk. arası)
30 Mayıs Cuma337698610:00 - 13:00PlanlandıKARABAĞLARMaliyeciler, Vatan (9208 - 9601 Sk., İhsan Alyanak bölgesi)
31 Mayıs Cumartesi337754409:00 - 17:00PlanlandıBEYDAĞMutaflar (Yörükler, Mutaflar Yolu, Köyü İç Yollar)
31 Mayıs Cumartesi337772110:00 - 12:00PlanlandıBAYINDIRAlankıyı, Hisarlık, Kızıloba, Ergenli, Sarıyurt
31 Mayıs Cumartesi-13:00 - 15:00BaşladıBALÇOVAEğitim (Nil Sk., Şair Baki Sk., Adalet bölgesi)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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