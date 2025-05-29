29-30 Mayıs İzmir elektrik kesintisi! İzmir'in hangi ilçesinde elektrikler kesilecek?
29 - 30 Mayıs İzmir’de yaşanacak planlı elektrik kesintilerinden çok sayıda ilçe ve mahalle etkilenecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, hangi ilçelerde elektriklerin kesileceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
29 - 30 Mayıs günü İzmir’de yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar arama motorlarına İzmir'in hangi ilçesinde elektriklerin kesileceğini sorgulatmaya başladı.
Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (GDZ) tarafından yapılan uyarılarla beraber planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi paylaşıldı.
29-30 MAYIS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir’de 29-30 Mayıs 2025 Perşembe günü planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
GDZ Elektrik tarafından açıklanan listede, gün içinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar paylaşıldı. İşte, 29 Mayıs İzmir elektrik kesintisi listesi…
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bugün İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Çiğli, Foça,Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire, Urla ilçelerinin bazı mahallelerinde belirli sürelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
|Tarih
|Kesinti ID
|Saat
|Durum
|İlçe
|Mahalle / Bölgeler
|29 Mayıs Perşembe
|3375621
|09:00 - 15:00
|Başladı
|BAYINDIR
|Kızıloba
|29 Mayıs Perşembe
|3372934
|09:00 - 15:00
|Başladı
|BERGAMA
|Armağanlar, Kurfallı, Ovacık, İslamsaray, Fatih, Karahıdırlı, Eğrigöl, Bozköy (İzmir-Ayvalık Yolu)
|29 Mayıs Perşembe
|3372938
|09:00 - 15:00
|Başladı
|BERGAMA
|Sindel, Süleymanlı, Karahıdırlı, Koyuneli, Gaylan
|29 Mayıs Perşembe
|3375663
|09:00 - 17:00
|Başladı
|FOÇA
|Kozbeyli (Küme Evleri)
|30 Mayıs Cuma
|3376843
|09:30 - 16:30
|Planlandı
|ÇEŞME
|Ovacık, Alaçatı, Altınkum, Çakabey, Musalla
|30 Mayıs Cuma
|3375750
|09:00 - 12:00
|Planlandı
|GÜZELBAHÇE
|Yelki (2701 - 2706 Sk., 2447. Sk., 2460. Sk. vb.)
|30 Mayıs Cuma
|3376852
|09:00 - 17:00
|Planlandı
|KİRAZ
|Suludere (Yukarı Akkavaklar, Cevizdalları, Musluk vb.)
|30 Mayıs Cuma
|3376017
|09:00 - 17:00
|Planlandı
|KARABAĞLAR
|Kavacık
|30 Mayıs Cuma
|3376018
|09:00 - 17:00
|Planlandı
|KARABAĞLAR
|Günaltay, Devrim (Devlet Demiryolları Parkı çevresi, 4890-5714 Sk. arası)
|30 Mayıs Cuma
|3376986
|10:00 - 13:00
|Planlandı
|KARABAĞLAR
|Maliyeciler, Vatan (9208 - 9601 Sk., İhsan Alyanak bölgesi)
|31 Mayıs Cumartesi
|3377544
|09:00 - 17:00
|Planlandı
|BEYDAĞ
|Mutaflar (Yörükler, Mutaflar Yolu, Köyü İç Yollar)
|31 Mayıs Cumartesi
|3377721
|10:00 - 12:00
|Planlandı
|BAYINDIR
|Alankıyı, Hisarlık, Kızıloba, Ergenli, Sarıyurt
|31 Mayıs Cumartesi
|-
|13:00 - 15:00
|Başladı
|BALÇOVA
|Eğitim (Nil Sk., Şair Baki Sk., Adalet bölgesi)