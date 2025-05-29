Son depremler listesi 29 Mayıs 2025: 29 Mayıs 2025 İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Türkiye'de yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmektedir. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem mi olsu sorusunu arama motorunda sorgulatıyor. Fay hatlarının üzerinde yer alan Türkiye'de sık sık deprem riski ile karşı karşıyadır. İşte 29 Mayıs son depremler...

Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem yaşanmaktadır. Bu sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor.

Bu sayfaları ziyaret ederken nerede, kaç büyüklüğünde ve ne zaman deprem olduğunu görebilirsiniz. İşte bugünkü depremler...,

DEPREM Mİ OLDU? 29 MAYIS SON DEPREMLER

AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. Son olarak Adana'da 1.3 büyüklüğünde Balıkesir'de ise 1.1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 29 MAYIS 2025

Tarih ve Saat (TS) Yer Büyüklük (ML) Derinlik (Km) İl 2025-05-29 08:42:04 Kozan 1.3 7.0 Adana 2025-05-29 08:33:50 Savaştepe 1.1 6.55 Balıkesir 2025-05-29 08:26:43 Yeşilyurt 1.2 7.0 Malatya 2025-05-29 08:21:45 Türkoğlu 1.2 7.0 Kahramanmaraş 2025-05-29 08:04:03 Yazıhan 1.3 7.0 Malatya 2025-05-29 07:47:46 Karlıova 2.2 7.0 Bingöl 2025-05-29 07:45:28 Ayvacık 1.9 11.85 Çanakkale 2025-05-29 07:41:17 Ayvacık 1.8 11.99 Çanakkale 2025-05-29 07:36:42 Marmaraereğlisi (Deniz) 1.2 6.9 Tekirdağ 2025-05-29 07:28:25 Kozan 1.4 7.0 Adana 2025-05-29 07:27:29 Ayvacık 2.3 12.77 Çanakkale 2025-05-29 07:09:56 Kırkağaç 1.2 7.02 Manisa 2025-05-29 07:04:37 Maden (Hazar Gölü) 2.7 8.52 Elazığ 2025-05-29 06:45:11 Ege Denizi 2.5 7.06 - 2025-05-29 06:31:27 Samandağ 1.6 7.0 Hatay 2025-05-29 06:18:44 Kiğı 2.1 7.0 Bingöl 2025-05-29 06:00:52 Eğirdir 1.4 6.98 Isparta 2025-05-29 05:58:07 Kozan 2.0 7.0 Adana 2025-05-29 05:29:59 Silivri (Deniz) 2.0 11.14 İstanbul 2025-05-29 04:58:32 Battalgazi 1.5 9.69 Malatya 2025-05-29 04:53:58 Silivri (Deniz) 1.0 7.01 İstanbul 2025-05-29 04:48:17 Kale 1.2 5.27 Malatya 2025-05-29 04:46:59 Sarıkaya 1.1 15.83 Yozgat 2025-05-29 04:37:56 Pütürge 1.3 10.74 Malatya 2025-05-29 04:31:03 Çeşme (Deniz) 1.5 11.16 İzmir 2025-05-29 04:21:26 Nurdağı 1.5 7.0 Gaziantep 2025-05-29 04:15:22 Kale 2.8 9.84 Malatya 2025-05-29 04:04:16 Dicle 1.6 18.92 Diyarbakır 2025-05-29 02:43:16 Galabovo (Bulgaristan) 1.5 7.08 Edirne (yakın) 2025-05-29 02:15:38 Datça (Deniz) 1.9 24.91 Muğla 2025-05-29 01:51:36 Kiğı (Özlüce Barajı) 1.9 6.98 Bingöl 2025-05-29 01:28:09 Andırın 2.4 5.11 Kahramanmaraş 2025-05-29 01:26:10 Karesi 2.2 12.88 Balıkesir 2025-05-29 01:07:54 Pütürge 0.9 8.02 Malatya 2025-05-29 00:56:33 Pütürge 1.9 6.69 Malatya 2025-05-29 00:14:57 Göksun 2.1 7.0 Kahramanmaraş 2025-05-29 00:12:21 Yeşilyurt 0.9 7.0 Malatya 2025-05-29 00:07:30 Germencik 1.8 7.01 Aydın 2025-05-28 23:20:16 Kiğı 1.9 7.0 Bingöl 2025-05-28 23:03:24 Kaş (Deniz) 1.5 6.94 Antalya 2025-05-28 22:52:02 Kozan 1.7 6.97 Adana

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ 29 MAYIS