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Son depremler listesi 29 Mayıs 2025: 29 Mayıs 2025 İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son depremler listesi 29 Mayıs 2025: 29 Mayıs 2025 İstanbul&#039;da, Ankara&#039;da, İzmir&#039;de deprem mi oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmektedir. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem mi olsu sorusunu arama motorunda sorgulatıyor. Fay hatlarının üzerinde yer alan Türkiye'de sık sık deprem riski ile karşı karşıyadır. İşte 29 Mayıs son depremler...

Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem yaşanmaktadır. Bu sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. 

Bu sayfaları ziyaret ederken nerede, kaç büyüklüğünde ve ne zaman deprem olduğunu görebilirsiniz. İşte bugünkü depremler...,

Son depremler listesi 29 Mayıs 2025: 29 Mayıs 2025 İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? - 1. Resim

DEPREM Mİ OLDU? 29 MAYIS SON DEPREMLER

AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. Son olarak Adana'da 1.3 büyüklüğünde Balıkesir'de ise 1.1 büyüklüğünde deprem oldu. 

Son depremler listesi 29 Mayıs 2025: 29 Mayıs 2025 İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? - 2. Resim

AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 29 MAYIS 2025

Tarih ve Saat (TS)YerBüyüklük (ML)Derinlik (Km)İl
2025-05-29 08:42:04Kozan1.37.0Adana
2025-05-29 08:33:50Savaştepe1.16.55Balıkesir
2025-05-29 08:26:43Yeşilyurt1.27.0Malatya
2025-05-29 08:21:45Türkoğlu1.27.0Kahramanmaraş
2025-05-29 08:04:03Yazıhan1.37.0Malatya
2025-05-29 07:47:46Karlıova2.27.0Bingöl
2025-05-29 07:45:28Ayvacık1.911.85Çanakkale
2025-05-29 07:41:17Ayvacık1.811.99Çanakkale
2025-05-29 07:36:42Marmaraereğlisi (Deniz)1.26.9Tekirdağ
2025-05-29 07:28:25Kozan1.47.0Adana
2025-05-29 07:27:29Ayvacık2.312.77Çanakkale
2025-05-29 07:09:56Kırkağaç1.27.02Manisa
2025-05-29 07:04:37Maden (Hazar Gölü)2.78.52Elazığ
2025-05-29 06:45:11Ege Denizi2.57.06-
2025-05-29 06:31:27Samandağ1.67.0Hatay
2025-05-29 06:18:44Kiğı2.17.0Bingöl
2025-05-29 06:00:52Eğirdir1.46.98Isparta
2025-05-29 05:58:07Kozan2.07.0Adana
2025-05-29 05:29:59Silivri (Deniz)2.011.14İstanbul
2025-05-29 04:58:32Battalgazi1.59.69Malatya
2025-05-29 04:53:58Silivri (Deniz)1.07.01İstanbul
2025-05-29 04:48:17Kale1.25.27Malatya
2025-05-29 04:46:59Sarıkaya1.115.83Yozgat
2025-05-29 04:37:56Pütürge1.310.74Malatya
2025-05-29 04:31:03Çeşme (Deniz)1.511.16İzmir
2025-05-29 04:21:26Nurdağı1.57.0Gaziantep
2025-05-29 04:15:22Kale2.89.84Malatya
2025-05-29 04:04:16Dicle1.618.92Diyarbakır
2025-05-29 02:43:16Galabovo (Bulgaristan)1.57.08Edirne (yakın)
2025-05-29 02:15:38Datça (Deniz)1.924.91Muğla
2025-05-29 01:51:36Kiğı (Özlüce Barajı)1.96.98Bingöl
2025-05-29 01:28:09Andırın2.45.11Kahramanmaraş
2025-05-29 01:26:10Karesi2.212.88Balıkesir
2025-05-29 01:07:54Pütürge0.98.02Malatya
2025-05-29 00:56:33Pütürge1.96.69Malatya
2025-05-29 00:14:57Göksun2.17.0Kahramanmaraş
2025-05-29 00:12:21Yeşilyurt0.97.0Malatya
2025-05-29 00:07:30Germencik1.87.01Aydın
2025-05-28 23:20:16Kiğı1.97.0Bingöl
2025-05-28 23:03:24Kaş (Deniz)1.56.94Antalya
2025-05-28 22:52:02Kozan1.76.97Adana

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ 29 MAYIS

TarihSaatEnlemBoylamDerinlik (km)Büyüklükİl
2025.05.2907:47:4639.309340.99034.02.4KARLIOVA (BİNGÖL)
2025.05.2907:45:2839.621226.443513.72.1TARTIŞIK-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2025.05.2907:41:1739.630226.440213.61.9TARTIŞIK-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2025.05.2907:27:2839.625526.436714.92.6TARTIŞIK-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2025.05.2907:04:3638.540339.43671.12.7GÖLARDI (ELAZIĞ)
2025.05.2906:18:4339.213840.24255.62.2ZEYNELLİ-YAYLADERE (BİNGÖL)
2025.05.2906:00:5137.734830.836315.31.8YUKARIGÖKDERE-EĞİRDİR (ISPARTA)
2025.05.2905:58:0637.658035.97086.71.9ÇAMLARCA-KOZAN (ADANA)
2025.05.2905:33:4438.108723.81735.02.3YUNANİSTAN
2025.05.2905:29:5940.882728.197017.02.1MARMARA DENİZİ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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